CSF : les mortiers seront lancés virtuellement

Entre déception et tristesse, des élèves de 12 e année du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) célèbrent leur fin d’études avec un certain optimisme couronné par les efforts de leur direction pour rendre ce moment mémorable en dépit de la pandémie de la COVID-19.

Terminer les études secondaires en 2020 est en soi unique. Mettre un point d’honneur à célébrer cette étape la rend encore plus spéciale. Cependant, ce n’est pas en grande pompe que les 200 finissants du Conseil scolaire francophone vont marquer ce moment charnière.

Sophie Laplante, 17 ans, termine ses études secondaires à l'École Au-coeur-de-l'Île où elle a passé toute sa scolarité. Photo : soumise par Sophie Laplante

Sophie Laplante a fréquenté l’École Au-coeur-de-l’Île à Comox depuis la maternelle. La cérémonie de remise de diplômes symbolisait la fin d’un cycle et le début d’un autre , explique-t-elle.

L’adolescente de 17 ans n’a jamais imaginé qu’une pandémie allait contrecarrer la consécration de sa vie d’écolière. Depuis septembre, on parle de préparation, de ce qu’on va porter, des mortiers, etc. On a fait beaucoup de collectes de fonds. C’est très décourageant, honnêtement.

C’est quelque chose que j’attends depuis longtemps. C’est un moment gros de notre vie. C’est l’introduction au collège, à l’université. On n’a pas vraiment une transition. Sophie Laplante, élève de 12e année

Toutefois, elle n’oublie pas toutes les bonnes choses qui se passent et les bénéfices tirés de cette période d’incertitude. J’aimerais croire que cette expérience va me rendre plus forte dans le futur et que je vais être préparée à faire face aux moments difficiles.

C’est une grosse étape de notre vie, même si ce n’est que deux heures de cérémonie. Sophie Laplante, élève de 12e année

C’est le côté positif d’une conjoncture surréelle que Justin Leung préfère également mettre de l'avant en dépit de la tristesse ressentie.

Justin Leung, 18 ans, termine ses études secondaires à l'École Gabrielle-Roy à Surrey. Photo : soumise par Justin Leung

C’est quand même quelque chose de spécial parce que, de toute manière, c’est ma dernière année et c’est quelque chose de très différent que d’autres n’ont pas vécu. Justin Leung, élève de 12e année

À 18 ans, ce finissant de l’École Gabrielle-Roy, à Surrey, estime que peu importe la formule de célébration, cela demeure un moyen de maintenir le normal dans tout l’imprévu que nous avons vécu. Et c’est également le moyen de nous rappeler que la vie continue malgré tout ce qu’on a vécu.

C’est très mémorable. Ce sont de belles histoires que nous pouvons raconter dans le futur. Justin Leung, élève de 12e année

Des cérémonies à plus petite échelle

Malgré l’annulation de la grande cérémonie qui se déroule habituellement à l’Université Simon Fraser, à Burnaby, les élèves de dernière année du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ont l’occasion de célébrer la fin de leur parcours secondaire en ligne ce vendredi.

Il fallait trouver quelque chose qui puisse quand même souligner la fin de leur 12e année d’une façon à ce que les élèves se remémorent qu’ils ont quand même eu un moment important , explique le directeur général du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , Michel St-Amant.

Les élèves de dernière année auront droit aux discours officiels et à une surprise avec un invité spécial, se réjouit Michel St-Amant.

Pour nos élèves en 12e année, on aura à tout le moins un petit quelque chose que les autres élèves de 12e année n’ont jamais eu. De cette façon, on souhaite souligner chez eux que l’importance de terminer est reconnue à de très hauts niveaux. Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Justin Leung et quelques autres 200 finissants du Conseil scolaire francophone se retrouveront dans une cérémonie de fin d'études virtuelle avec un invité surprise. Photo : soumise par Justin Leung

Tous ensemble, ils marqueront la fin du chapitre CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique avec le lancer de mortiers. En-dehors de cette cérémonie générale, chaque école a voulu offrir un départ particulier à ses élèves.

À l’École Au-coeur-de-l’Île, étant donné qu’ils ne sont que six à finir leurs études, une petite cérémonie se tiendra, vendredi après-midi, en personne avec un nombre restreint d’invités sans négliger le côté festif pour autant.

À l’École Gabrielle-Roy, c’est la formule ciné-parc qui a été retenue. Lundi, les finissants sont invités à se présenter avec leur toge et mortier, mais les célébrations se dérouleront de leur véhicule sur l’espace de stationnement de l’école.

Par ailleurs, les finissants de toute la province sont conviés à jeter leur mortier dans les airs, le 20 juin à 20 h 20. L’opération se tiendra à travers tout le Canada.

Quand on sent qu’on n’est pas seul, c’est déjà un peu réconfortant. Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Gratitude et fierté

Bien qu’ils aient le coeur lourd avec la tournure des évènements, les deux finissants sont reconnaissants des efforts que leurs écoles respectives, mais aussi le Conseil scolaire dans son ensemble, ont fournis pour leur rendre hommage d’une manière ou d’une autre.

On va mettre un peu d’argent de côté pour offrir un cadeau à notre école. Sophie Laplante, élève de 12e année

Sophie Laplante continuera son parcours dans un collège de Comox en préparation à ses études de pharmacie à l'UBC. Photo : soumise par Sophie Laplante

C’est réconfortant de voir l’effort que l’école a mis pour pouvoir nous donner une cérémonie. Même si ce n’est pas ce qu’on planifiait, ça va quand même être amusant. Justin Leung, élève de 12e année

Le directeur du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique éprouve de la fierté à l’égard de cette cohorte de finissants.

On est fier d’eux, qu’ils aient poursuivi leurs études jusqu’en 12e année avec le CSF. Et on sait que l’expérience qu’on a vécue depuis la mi-mars et quelque chose qu’il va les aider à grandir, ils sont mieux préparés. Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Michel St-Amant fait notamment référence à l'enseignement en mode hybride et à l’organisation personnelle que ces élèves ont dû mettre en place.