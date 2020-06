Des étudiants étrangers à distance dans les cégeps cet automne

Des discussions étaient en cours entre Québec et les établissements, comme les universités et les cégeps, qui accueillent des étudiants étrangers. C'est maintenant chose réglée.

Pour de nombreux établissements, les étudiants étrangers représentent une clientèle essentielle au maintien de certains programmes. C'est le cas au Cégep de Matane.

Avant la pandémie, le recrutement des étudiants étrangers allait bon train au Cégep. L'établissement d'enseignement se dirigeait vers une année d’inscriptions record auprès de cette clientèle. Quelque 788 étudiants, dont 45 % en provenance de l’étranger, étaient attendus.

Un total de 185 nouveaux étudiants étrangers s’étaient inscrits à la session d’automne.

C’était la meilleure année du Cégep de Matane. Je dis bien c'était parce qu’on ne s’attend pas à avoir tous ces étudiants étrangers , commente son directeur général, Pierre Bédard.

Le directeur général du Cégep de Matane, Pierre Bédard (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Mais il y en aura. Québec accepte que les étudiants entament leur formation à distance et financera les établissements comme si ces étudiants étaient déjà au pays.

La formation à distance demande par contre une adaptation et une révision des programmes.

Des programmes comme Tourisme, Photographie ou Aménagement du territoire pourront être suivis à distance, mais ce ne sera pas possible dans des techniques comme Imagerie 3D. Les possibilités sont toujours à l’étude dans d’autres programmes comme Multimédia.

Pierre Bédard évalue qu'environ 50 % des 185 nouveaux étudiants étrangers inscrits pourront suivre leur formation.

Le positif de tout ça, commente le dg, c’est que ça va nous ramener à l’année 2017 en termes d’effectifs étudiants et 2017 était une très bonne année pour le cégep de Matane.

Impacts évités

Depuis des années, c’est le recrutement à l’étranger qui assure une grande partie du financement du Cégep de Matane, un des plus petits de la province. Dans les cégeps, de nombreux éléments sont financés selon l’effectif scolaire prévu. La perte de la clientèle étrangère aurait pu avoir des conséquences importantes.

Présentation des projets de fin d'études du programme Technique d'intégration multimédia au Cégep de Matane (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

Au printemps, tous les scénarios étaient sur la table, y compris celui de n’avoir aucun nouvel étudiant étranger à la rentrée. Comme le nombre d’enseignants est financé sur la base du nombre d’élèves inscrits, ce scénario aurait perturbé la tâche d’une douzaine d’enseignants, selon le syndicat.

La nouvelle donne permet au Cégep de conserver tous ses effectifs puisque les étudiants étrangers, qui entameront leur formation à distance, seront financés par le système actuel.

Même si plusieurs formations seront offertes à distance, la direction du cégep souhaite que tous les étudiants étrangers puissent arriver le plus tôt possible à Matane.

Évidemment, on n’a pas le contrôle sur l’ouverture des frontières, c’est ça qui va déterminer à quel moment les étudiants vont arriver. Pierre Bédard, directeur général du Cégep de Matane

Selon le directeur général, la COVID-19 entraînera un léger déficit pour le Cégep de Matane l’an prochain. Comme on est en bonne situation financière, on est capable d’absorber ça, même si ça durait un an , assure-t-il.

Pas de fermeture complète advenant une 2e vague de COVID-19

Au cours des prochaines semaines, le Cégep préparera son plan d’urgence en cas d’éclosion du SRAS-Cov-2. Il est déjà acquis, d’après M. Bédard, que l’établissement ne fermera pas complètement advenant une seconde vague. Le type de confinement qu’on pourrait vivre à l’automne ne sera pas du tout du même type que ce que nous avons vécu cet hiver.

Le Cégep a aussi reçu cette semaine les balises lui permettant de réaménager les espaces en respectant la distanciation physique, qui sera de 1,5 mètre dans les classes. Ces travaux auront cours durant l’été.

Outre l’accueil des étudiants à la rentrée, le prochain défi sera, à l’automne, de trouver des stratégies pour inciter à distance de futurs étudiants étrangers à choisir le Cégep de Matane.