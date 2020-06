Sur la plage en Gaspésie pour mieux supporter la chaleur

À Gaspé, à certains endroits, le thermomètre affiche 37 degrés Celsius, c'est sans tenir compte du facteur humidex. Un avis de chaleur extrême, plutôt inhabituel dans la région pour un 18 juin, est en vigueur avant même le début officiel de l'été.

La plage Haldimand, à Gaspé, est toujours très prisée durant l'été. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Une vague de chaleur ne se vit pas de la même façon selon qu’on se trouve en plein cœur du centre-ville de Montréal ou à Gaspé.

On a une chance, on a accès à beaucoup de plans d'eau, puis beaucoup plus d'options de plein air pour profiter de l'extérieur avec les enfants, donc oui c'est très différent , se réjouit Jolyane Annett, résidente de Gaspé.

Jolyane Annett, résidente de Gaspé, s'estime chanceuse d'avoir accès à la plage par cette chaleur. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Un groupe de bénévoles du Regroupement des femmes de la Côte-de-Gaspé a décidé de tenir sa dernière réunion sur le bord de l'eau pour fuir l'humidité.

Donc, au lieu de faire une [visioconférence sur] Zoom, comme on a fait tout l'hiver—on était comme tannées—on a décidé de se rencontrer sur la plage , mentionne l’administratrice du groupe, Carmelle Parent.

Plus grande vigilance

Dans un contexte où ces vagues de chaleur, plus rares dans l'Est-du-Québec, risquent d'être plus fréquentes au cours des prochaines années, la santé publique incite à une plus grande vigilance.

Avec les changements climatiques, on s'attend à ce que ça devienne quelque chose avec lequel on va devoir vivre presque à toutes les années d'ici une vingtaine d'années , prévoit Louis-Charles Rainville, conseiller environnemental, à la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Louis-Charles Rainville, conseiller environnemental, à la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La santé publique rappelle ainsi les directives à respecter pour éviter un coup de chaleur ou des problèmes de santé plus graves.

La première étant de boire beaucoup d'eau et aussi d'éviter une activité physique intense.

La plage Haldimand est accessible sous certaines conditions en raison de la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Même si on n'a pas soif, boire un peu toutes les 15 minutes, s'assurer de se garder au frais au moins quelques heures par jour, si on a accès à de la climatisation. Sinon prendre une ou des douches ou des bains frais , conseille Louis-Charles Rainville.

Le liquide le plus à éviter c'est l'alcool, ajoute-t-il.

L'eau ou des boissons peu sucrées demeurent les meilleures solutions pour la santé.

D’après le reportage de Martin Toulgoat