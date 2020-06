Le corps du plaisancier disparu Nour Ali repêché dans le lac Winnipeg

Nour Ali était un réfugié syrien et un militant pour les réfugiés bien connu à Winnipeg. Il a quitté la Syrie en 2006, suivi par sa femme Maysoun Darweesh en 2008.

Ils sont passés par la Chine et Macao, avant d’arriver à Winnipeg en 2012 avec leurs deux filles qui ont aujourd'hui 16 et 13 ans. Tous les membres de la famille sont devenus des citoyens canadiens en 2018.

Nour Ali a fondé l’organisme Kurdish Initiative for Refugees qui aide les réfugiés de toutes les confessions.

Le drame

La GRCGendarmerie royale du Canada a confirmé que cinq personnes se trouvaient à bord d’une embarcation lorsqu’elle a pris l’eau et chavirée samedi. Trois hommes, âgés de 37, 48 et 65 ans, ont été secourus et emmenés à l’hôpital.

Les recherches durent depuis samedi. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

Un homme de 73 ans de Winnipeg a été retrouvé dans l’eau, ramené sur la rive et , puis déclaré mort. Il s’agissait du père de Nour Ali, Hamsa Ali.

Une équipe de chercheurs bénévoles expérimentés, le Evelyn Memorial Search Team, et la garde côtière se sont jointes aux efforts de recherche pour retrouver Nour Ali.