Le fermeture de l’Hôpital de Campbellton souligne la fragilité du système de santé

La fermeture de l’Hôpital régional de Campbellton, touché par une éclosion de COVID-19, est une situation inédite dans la province. En plus d’être dénoncée par plusieurs , elle soulève des inquiétudes sur la capacité du système de santé, mis à l’épreuve pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Essentiellement, l'hôpital est fermé, à l'exclusion des patients qui sont déjà admis. C'est du jamais vu, non seulement dans cette zone-là, mais dans la province , a affirmé cette semaine le président sortant de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Serge Melanson.

Les patients de la région du Restigouche doivent voyager jusqu’à Bathurst, à environ une heure de route. Photo : ICI Radio-Canada/Serge Bouchard

Les réseaux de santé ont dit cet hiver avoir mis en place plusieurs mesures pour affronter le virus, notamment en libérant 300 lits dans les principaux hôpitaux de la province.

Le Nouveau-Brunswick a toutefois été largement épargné par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Jusqu’à la fin du mois de mai, la province affichait un bilan enviable à l’échelle du pays. Le Nouveau-Brunswick ne comptait aucun décès et la centaine de résidents qui avaient contracté la maladie en étaient guéris.

L’apparition du virus dans le Restigouche est venue changer la donne. Une quarantaine de nouveaux cas ont été recensés dans la région au cours des trois dernières semaines, ce qui représente près du quart des cas déclarés depuis le 11 mars. Le nouveau coronavirus s'est infiltré à l'Hôpital régional de Campbellton, infectant 10 employés, et au Manoir de la Vallée. Deux des résidents de ce foyer de soins spéciaux d'Atholville ont succombé aux suites de la maladie, devenant les premiers décès de la province.

Le gouvernement a accusé un médecin infecté d’avoir été à l’origine de celle-ci, mais ce dernier se défend et estime qu’il a fait l’objet de discrimination. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Alors que le système de santé doit maîtriser cette première éclosion d’envergure, la réaction des autorités, qui a été de fermer un hôpital régional, inquiète la société qui représente plus de 1800 médecins au Nouveau-Brunswick.

Ça vient souligner vraiment jusqu'à quel point que notre système de santé ici dans la province est fragile , a fait valoir le Dr Melanson.

D’ailleurs, cette fragilité du système de santé était à l’ordre du jour bien avant la pandémie.

Le système de santé est en crise , disait le premier ministre Blaine Higgs au début du mois de janvier.

À ce moment de l'année, le gouvernement défendait un projet visant à réduire les heures d'ouverture de six petits hôpitaux de la province. Ce projet controversé, qui a été avorté, avait pour but d'améliorer l’accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes.

La fermeture quasi complète d'un hôpital qui dessert toute une région en temps de pandémie soulève ainsi des questions sur la gravité de l'état de crise du système de santé, selon le Dr Melanson.

Une situation inédite dans la province, voire au pays

L’Hôpital régional de Campbellton n’est pas le premier établissement hospitalier à faire face à une éclosion du nouveau coronavirus à l’intérieur de ses murs.

Au Québec, on compte une longue liste d’hôpitaux qui ont été touchés par des éclosions à un moment ou un autre. Certains de ces hôpitaux ont été placés sous haute surveillance et ont dû appeler d’autres établissements en renfort. Des protocoles de sécurité accrus ont été appliqués.

À Montréal, des éclosions ont déstabilisé l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a dû annuler des opérations et envoyer des patients ailleurs. L'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal a aussi dû appeler d'autres établissements à l'aide. Les hôpitaux du Lakeshore, Santa Cabrini, Jean-Talon, Fleury et Verdun ont aussi eu des éclosions. Le virus a également fait son chemin au Centre hospitalier de Lanaudière et à l'Hôpital de Gatineau.

Mais parmi ces hôpitaux du Québec, où le virus a fait bien plus de ravage qu’au Nouveau-Brunswick, aucun n’a fermé complètement ses admissions aux urgences pendant plus de 24 h, selon les données rendues publiques.

Un hôpital régional fermé pendant 10 jours?

L’Hôpital Régional de Campbellton a fermé son service d'urgences le samedi 13 juin à 20 h.

Le Réseau de santé Vitalité a indiqué dans un communiqué de presse vendredi qu'il prévoyait rouvrir le service le mercredi 24 juin à 8 h si le retour au travail des employés s’effectue comme prévu et que les tests de dépistage des employés et des médecins demeurent négatifs .

Le taux d'occupation des lits était de 53 % vendredi à l'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada

En date de vendredi, neuf employés atteints de la COVID-19 et 31 employés susceptibles d’avoir été en contact avec le virus sont en isolement à domicile.

Le Réseau de santé Vitalité indique qu'il n'y a pas de protocoles prévus pour la fermeture des urgences et que cette décision est prise au cas par cas .

Les fermetures et interruptions temporaires de services sont nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel et des patients de l’Hôpital Régional de Campbellton en raison d’un foyer d’éclosion de la COVID-19 dans l’établissement a déclaré le réseau dans le même communiqué.

Avec des informations de Serge Bouchard et de Thomas Gerbet