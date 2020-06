Des marches de la guérison à la mémoire de Rodney Levi

La famille Levi a invité le public à des marches de guérison en l’honneur de Rodney Levi, vendredi, à 14 h, dans leurs communautés respectives. Les funérailles auront lieu ce même jour au sein de la communauté micmaque de Metepenagiag et sont réservées à la famille proche.

La famille demande au public de célébrer la mémoire de Rodney Levi, en se recueillant ce vendredi 19 juin, à 14 h autour de marches pacifiques de la guérison.

Le décès de Rodney nous a tous choqués et attristés et nous sommes perdus sans lui. En l’honneur de Rodney, nous aimerions vous inviter à vous réunir et participer à une marche de guérison , demande la famille Levi par voie de communiqué.

Rodney Levi, 48 ans, a été tué par un agent de la GRC, près de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : Contribution

En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas une seule grande marche organisée, mais la famille appelle à faire des petits rassemblements dans les villes qui souhaitent participer.

Des funérailles intimes

Les funérailles de Rodney Levi se tiendront aussi le vendredi 19 juin et sont réservées aux proches. Les membres de la communauté Metepenagiag prendront part à une marche à Red Bank pour se rendre ensemble jusqu’à l’église.

La famille a tenu à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien d’une manière ou d’une autre. Elle a sollicité ceux qui le peuvent à faire un don pour aider la famille et les enfants de Rodney Levi sur la page GoFundMe Late Rodney Levy .

Une page Facebook doit bientôt être créée en la mémoire de Rodney pour que ses amis puissent partager leurs souvenirs de lui et se réunir virtuellement.

Cela peut être un endroit pour trouver du confort et trouver la positivité pendant cette période difficile , décrivent les Levi.

Rodney Levi, 48 ans, était père de trois enfants. Il est mort le vendredi 12 juin, aux alentours de 21 h, à l’hôpital, après avoir été atteint par balle par un policier, lors d’une intervention à Boom Road à 30 km de Miramichi.

Les circonstances ayant mené à la mort de Rodney Levi sont en train d’être examinées par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec.