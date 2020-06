Les aînés mal protégés dans les résidences privées, accuse l'opposition

Des fois, j'ai l'impression qu'on est plus en train de protéger le système que de protéger les aînés , lance Harold LeBel, porte-parole du Parti québécois (PQ) pour les aînés.

M. LeBel fait référence au projet de loi 56, déposé la semaine dernière par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Il ne va pas assez loin , tonne le député.

Un article du projet de loi prévoit en effet que la ministre obtiendrait le pouvoir de faire des inspections dans les résidences privées pour aînés.

Toutefois, ce libellé manque dangereusement de mordant, selon la porte-parole de Québec solidaire (QS) pour les aînés.

Que le ministère puisse faire des inspections, c'est déjà un pas, mais ce n'est pas grand-chose si on n'est pas capable [...] d'en faire plus souvent.

Pour fonctionner, les 1900 résidences privées pour aînés du Québec doivent détenir une certification. Pour maintenir cette certification, des visites de conformité sont faites tous les quatre ans par l'organisme indépendant Agrément Canada.

On y vérifie par exemple l'existence d'un plan de sécurité incendie, la conformité des baux, la présence du personnel requis ou la mise en place d'un code d'éthique.

Mme Dorion déplore que ces visites ne soient pas assez fréquentes, mais aussi qu'on les annonce à l'avance. C'est ridicule que tu puisses te préparer à une inspection. C'est quasiment de l'argent dépensé dans le vide, rendu là!

Le projet de loi 56, tel qu'il est formulé actuellement, est une occasion manquée de corriger ces failles, selon la députée.

Il faudrait qu'il y ait une inspection par année, non annoncée, faite par des fonctionnaires rigoureux d'expérience et quand les soins ne sont pas à la hauteur [...] que ce soit dénoncé et qu'il y ait des amendes salées.

Catherine Dorion, porte-parole de QS pour les aînés