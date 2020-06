L'équipe canadienne de volleyball masculin en attente

La Ville de Gatineau a indiqué, mercredi, qu’elle annoncerait l’ouverture du domicile de l’équipe canadienne à une date ultérieure. Un plan de retour au jeu pour le volleyball intérieur doit aussi recevoir l’approbation du gouvernement du Québec.

Dès que le centre pourra nous accueillir, nous allons essayer de nous revirer de bord rapidement , indique Julien Boucher, directeur de la haute performance de Volleyball Canada.

Les joueurs de l’équipe nationale sont à la maison en ce moment, éparpillés aux quatre coins du pays. Certains membres de l’équipe et du personnel de soutien demeurent dans la région de la capitale nationale et pourraient donc être mis à contribution rapidement.

C’est le cas de Glenn Hoag, l'entraîneur-chef de la formation, rentré mercredi de Turquie où il entraîne un club professionnel. Après son isolement obligatoire de 14 jours, il pourra reprendre ses fonctions avec l’équipe canadienne.

Le Centre sportif de Gatineau est aussi au cœur du plan de contingence de Volleyball Canada si les saisons professionnelles, notamment en Europe, étaient annulées en raison de la pandémie.

Personne n’a vraiment d’assurance , rappelle Boucher. Les ligues vont commencer mi-septembre à peu près, mais ça, c’est le plan. On ne sait jamais.

Les joueurs de l’équipe nationale y évoluent généralement de septembre à avril. Ils y gagnent de l’expérience, jouent des matchs de haut niveau et, surtout, gagnent leur vie en pratiquant leur sport.

On travaille pendant huit mois en Europe, en Amérique du Sud ou un peu partout dans le monde. L’été, c’est vraiment quand on joue pour le pays, c’est l’équipe nationale, on joue pour aller aux Jeux olympiques , explique Nicholas Hoag, un des vétérans du Canada.

Glenn Hoag (à gauche), entraîneur de l'équipe canadienne, avec son fils Nicholas. Photo : La Presse canadienne / Richard Lam

L'attaquant-réceptionneur a signé un contrat avec le club turc Fenerbahçe Voleybol, avec lequel il affrontera l’équipe menée par son père, Glenn. Quatre joueurs canadiens ont jusqu’à maintenant accepté une offre en Turquie.

Lucas VanBerkel attend toujours de parapher une entente. Le bloqueur albertain croit que l’expérience acquise outre-mer est irremplaçable, surtout en année olympique.

Ça va aider, parce que chaque point et chaque manche sont chaudement disputés, d’être dans un mode compétitif toute l’année et de s’entraîner pour ça , explique l’athlète de 28 ans, qui avait aidé le Canada à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en janvier.

En attendant de pouvoir se retrouver, les membres de l’équipe canadienne tiennent des réunions virtuelles pour maintenir la chimie entre coéquipiers malgré la distance. L’incertitude entourant leur saison fait partie des sujets de conversation principaux.

Il y a toujours cette discussion avec les gars. On est un groupe très proche, donc on en parle tout le temps , poursuit Nicholas Hoag, qui tente du mieux qu’il peut de s’entraîner dans son condo d’Ottawa en attendant d’avoir accès à la salle d’entraînement.