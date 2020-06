Pêche conflictuelle à Baie-des-Homards

Des Innus qui pêchent le homard ont vécu des situations tendues cette semaine. Un homardier a fait l'objet de vandalisme vendredi dernier, et dimanche, des pêcheurs traditionnels ont été confrontés par des résidents de Baie-des-Homards, à Port-Cartier dans la partie de Rivière-Pentecôte.

Confrontation autour d’un point d’accès à la baie

Les frères Régis, deux Innus de Uashat, visitent fréquemment la Baie-des-Homards pour pêcher. Alors qu’ils s’étaient déplacés en famille pour y jouir de leurs droits ancestraux dimanche dernier, l’accès qu’ils utilisent à l’habitude pour descendre à la mer était barré.

Johnny Régis pêchait avec son frère Shannon mercredi matin à Baie-des-Homards. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Quand on est arrivés ici, y’avait déjà au moins une trentaine de personnes avec des appareils photo pis toute. J’veux dire, ce n’est pas tous des voisins : il y a quatre maisons ici. La moitié de [Rivière-]Pentecôte était rendue ici , raconte Shannon Régis, membre de la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Shannon Régis est allé pêcher le homard mercredi. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Des résidents du secteur leur ont bloqué l’accès à la baie, car ils déplorent que de nombreux pêcheurs innus traversent des terrains privés pour y accéder. Près d’une trentaine de personnes se sont rassemblées dimanche pour bloquer l'un des chemins d'accès à la baie situé sur un terrain privé.

Le résident de Baie-des-Homards, Gilbert Langevin, était du nombre. Ils se parkaient toute sur mon terrain comme si ça avait été un parking de char, ça fait que j’ai arrêté ça. J’ai marqué "défense de passer" pis là-bas "défense de stationner" , explique M. Langevin.

Gilbert Langevin, résident de Baie-des-Homards, a accordé une entrevue à Radio-Canada mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

La situation s’est rapidement envenimée et des agents de la Sûreté du Québec ont été appelés pour disperser la foule, indiquent les pêcheurs innus.

Le conseil de bande y voit du racisme

Pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, cet incident fait écho à un autre événement survenu dans le secteur dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homardier des pêcheries innues Uapan avait alors été vandalisé et ses cages volées. Ces deux événements sont un exemple du racisme que subissent les Innus sur la Côte-Nord selon le conseil de bande.

De son côté, Gilbert Langevin s’en défend et dit dénoncer les passages non autorisés sur son terrain. Ce n’est pas à cause du racisme. Pourvu qu’ils respectent mon terrain. J’pas assuré, pis j’ne veux pas qu’il y ait une vingtaine [de personnes] de parké là-dessus , précise-t-il.

Pour les frères Régis, la situation est toute autre. Selon eux, la pêche au homard suscite la convoitise des non-Autochtones depuis un moment.

T'sais, dans tout ça, c’est-tu vraiment une question de parking? Moi, je dis qu'il y a un peu de jalousie. La pêche au homard qu’on a le droit d’exercer pis eux non... Alors oui c’est normal qu’il y ait de la jalousie, mais en même temps personne ne va m’empêcher d’exercer mes droits , affirme Shannon Régis.

Dans les dernières années, plusieurs Nord-Côtiers ont effectivement manifesté pour réclamer le droit de pêcher le homard au même titre que leurs voisins innus.

En 2018 des manifestations ont eu lieu à Port-Cartier et à Havre-Saint-Pierrer pour réclamer un droit de pêche récréative en eau salée (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

À l’heure actuelle, Pêches et Océans Canada étudie toujours la possibilité d'octroyer un permis récréatif en eau salée aux non-autochtones de la Côte-Nord.

Six braconniers arrêtés

Par ailleurs, Pêches et Océans confirme avoir arrêté six braconniers dans la nuit de mercredi à jeudi dans le secteur de Rivière-Pentecôte sur la Côte-Nord. Des homards capturés ainsi que des cages ont été saisies.

Les agents du ministère sont toujours sur le terrain pour enquêter, mais le Ministère n’exclut pas que les cages saisies puissent être celles qui ont été dérobées dans la nuit de jeudi à vendredi sur le homardier vandalisé des pêcheries Uapan qui opère dans le secteur pour la première fois cette année.

Ce qu'on est en train de regarder, c'est l'hypothèse qu'il y ait certaines personnes, probablement des braconniers, qui sont peut-être dérangés par présence d'un bateau de pêche commercial dans le secteur. C'est peut-être ce qui a mené aux événements qui se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi , raconte Daniel Dickner, le chef du secteur Côte-Nord pour Pêches et Océans Canada.

Deux agents des pêches surveillent la Baie-de-Homards. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Le moteur du navire avait alors été saboté et ses bouées éventrées. 56 cages manquaient également à l'appel.

Le capitaine du homardier estimait alors les pertes à près de 16 000 dollars. Lui aussi avançait l'hypothèse que des braconniers actifs dans le secteur pourraient être à l'origine des méfaits.

D'après les informations de Nicolas Lachapelle