L’Alberta prolonge certains de ses pouvoirs relatifs à l’état d’urgence

Le projet de loi 24, propose 15 modifications de loi qui concernent 7 ministères provinciaux. Avec cette nouvelle loi, certains ordres ministériels pris pendant l'état d'urgence seront prolongés au-delà de la fenêtre légale de 60 jours, au besoin.

L’état d’urgence est un outil dont nous n’avons plus besoin aujourd’hui. Selon Tyler Shandro, il était temps de mettre fin à l'état d'urgence, mais pas à tous les pouvoirs qui y sont associés.

Ce projet de loi permet à la médecin hygiéniste en chef d'imposer des restrictions sans avoir besoin de déclarer officiellement l'état d'urgence sanitaire , explique le ministre, qui précise aussi que toutes les régulations actuelles restent applicables.

La médecin hygiéniste en chef pourra notamment continuer à empêcher les employés des centres de santé de travailler dans plusieurs établissements à la fois.

Aider les parents et les employés

Le ministre a aussi indiqué que les travailleurs de la santé les plus précaires qui travaillent dans des centres de soins privés et qui avaient obtenu une augmentation salariale de 2 $ de l’heure continueraient à recevoir cet argent.

Jusqu'à ce qu’on ait un vaccin accessible dans la province , a dit Tyler Shandro. À ce jour, certains travailleurs n’ont pas encore reçu ce coup de pouce financier à cause d’un différend entre le syndicat des employés provinciaux et certains centres de soins.

Parmi les autres problèmes, il y a les garderies. Elles sont, par ce projet de loi, autorisées à accueillir non plus 10, mais 30 enfants par groupe. Plus de garderies auront l’autorisation d’ouvrir afin d’aider les parents qui doivent retourner travailler.

Ce nouveau projet de loi permet aussi d'étendre la période de licenciements temporaires (en lien avec la COVID-19), avec possibilité de réembauche, de 120 jours à 180 jours.

Il prévoit aussi de prolonger jusqu’à août 2021 la possibilité pour les employés de prendre des congés non payés (toujours en lien avec la COVID-19) pour s’occuper d’enfants qui n’auraient pas accès à la garderie ou à l’école, ou de parents malades ou en isolement.

Il y a un nombre de choses que l’on aurait aimé voir dans ce projet de loi qui est absent , déplore pour sa part le porte-parole néo-démocrate en matière de santé, David Sheperd.

Il ne cache toutefois pas, comme ses collègues Christina Gray (travail et immigration) et Rakhi Pancholi (services aux enfants), la satisfaction de l’opposition officielle de voir la mesure concernant les congés non payés prolongée.

Mais je suis vraiment surprise de constater que les garderies qui n’ont pas obtenu leur permis d‘ouverture pendant la pandémie peuvent refaire une demande plus tôt pour l’obtenir , affirme Rakhi Pancholi.

Tous les trois se disent également déçus de ne pas voir de mesure concernant un congé maladie payé de deux semaines.

C’était une promesse du Parti conservateur uni , rappelle Christina Grey, qui estime que cette mesure est nécessaire autant pour les employeurs que pour les employés.

Le projet de loi 24 permet aussi de continuer à avoir recours à la signature, à distance, de documents légaux, tels que les testaments, par vidéoconférence. Ce changement pourrait être permanent selon le ministre, qui pense que les personnes habitant dans des zones isolées pourraient grandement en bénéficier.

Les voyageurs contraints de coopérer

Avec ce projet de loi, le gouvernement s’autorise également à contraindre les aéroports de Calgary et d’Edmonton à installer des zones temporaires de quarantaines et auto-isolement pour les voyageurs qui atterrissent dans la province.

Ces derniers doivent également consentir à répondre à un questionnaire d’auto-isolement et être soumis à une évaluation de santé. En cas de refus les voyageurs devront payer une amende. Même chose pour les voyageurs terrestres qui arrivent des États-Unis.

Selon le ministre de la Santé de l'Alberta, le projet de loi 24 vise à protéger la santé de la population albertaine, à lui simplifier la vie, tout en continuant la réouverture progressive et sécuritaire de l'économie .

Le gouvernement albertain s'octroie en outre la possibilité de repousser la date limite de présentation du rapport financier annuel au 31 août 2020. En temps normal, celui-ci aurait dû être présenté à la fin du mois de juin.