Un deuxième débat en 24 heures pour les candidats à la direction du Parti conservateur

EN DIRECT – Peter MacKay, Erin O'Toole, Derek Sloan et Leslyn Lewis ont une dernière chance de convaincre les militants du Parti conservateur du Canada (PCC) de voter pour eux, ce soir. Et ils peuvent cette fois-ci le faire dans leur langue maternelle, l'anglais.

Contrairement à hier, le deuxième et dernier débat de la course à la succession d'Andrew Scheer a débuté à l'heure juste, sur le coup de 19 h (HAE).

La soirée est animée par la coprésidente du Comité organisateur de l'élection du chef, Lisa Raitt, à qui l'on a confié la tâche de soumettre aux candidats les questions transmises au cours des dernières semaines par les militants du parti.

Les thèmes qui ont été retenus sont les suivants : la relance post-COVID; le rôle de l'environnement et de l'économie; les chaînes d’approvisionnement; les aînés; le conservatisme social; le racisme; les enjeux touchant les peuples autochtones; et la manière d'élargir le bassin d'électeurs conservateurs et de faire élire un gouvernement majoritaire.

Une course à quatre aux allures de duel

Le premier débat d'hier, en français, a notamment permis de constater l'intensité de la rivalité entre les deux favoris, Peter MacKay et Erin O'Toole; l'absence de consensus clair sur les questions sociales; et les lacunes de tous les candidats, à commencer par Leslyn Lewis et Derek Sloan, en ce qui a trait à la maîtrise de la langue française.

Depuis, Peter MacKay a fait savoir par communiqué qu'il avait obtenu l'appui du député de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin, qui avait soutenu Erin O'Toole lors de la course au leadership de 2017.

Comme hier, le débat de ce soir se tient à Toronto. Pandémie oblige, il se déroule une fois de plus sans public.

Ces deux débats devaient avoir lieu il y a quelque temps, mais la crise du coronavirus a provoqué leur report.Suspendue le 26 mars dernier, la course à la direction a repris le 30 avril dernier.

Les membres du PCC auront jusqu'au 21 août pour voter par correspondance pour leur prochain chef. Le résultat sera annoncé dès que ces bulletins pourront être correctement traités et examinés par les scrutateurs tout en respectant les directives sanitaires en vigueur à ce moment-là , explique le parti sur son site web.

Plus de détails suivront.