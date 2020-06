L'industrie cinématographique reprendra après la publication de ses normes sanitaires

En effet, le gouvernement albertain demande aux acteurs de cette industrie d'élaborer des mesures sanitaires contre la COVID-19.

Damian Petti dit que les négociations sur les normes sanitaires contre la COVID-19 ont lieu dans toute l'Amérique du Nord. Photo : Courtoisie de IATSE

Selon le président de la section locale 212 de l'Alliance internationale des employés de la scène, Damian Petti, les représentants de l'industrie doivent coordonner le travail de 25 professions.

Les producteurs, les syndicats et les associations discutent des nouvelles conditions de travail pour assurer une reprise des activités sans danger de contamination , di-il.

Les inquiétudes portent notamment sur le nombre de personnes qui seront autorisées sur un tournage, la vérification de la température des employés et la façon de nourrir le personnel sans buffet.

Luke Azevedo, le commissaire à la cinématographie au Conseil du développement économique de Calgary, dit que la COVID-19 va changer la façon de faire des films, car les équipes risquent de ne plus travailler en même temps.

On essaie de voir si on peut décaler les différentes équipes. Par exemple, l’équipe du décor commencera en premier et quand elle aura terminé, une équipe de nettoyage va désinfecter l'endroit pour permettre à l'équipe de tournage de faire son travail de production et quand elle aura terminé à son tour, l’endroit sera encore désinfecté pour permettre à l’équipe suivante de faire son travail et ainsi de suite , explique Luke Azevedo.

Damian Petti estime qu'il faudra du temps pour trouver un consensus, mais il espère que l'industrie pourra recommencer à se lancer dans les grandes productions de film prochainement.