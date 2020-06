Grosse boîte de pick-up : une tournée sur roues pour Émile Bilodeau

Ce ne sont pas les tintements du camion du glacier qui feront vibrer les rues de Longueuil en juin, mais bien la mélodie des chansons de l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau, qui donnera trois concerts dans la ville de la Rive-Sud dès le 18 juin.

Au début, on voulait changer d’endroit, mais la Ville de Longueuil a ciblé trois personnes qui ont travaillé au front pendant la pandémie de COVID-19 et on avait envie de leur donner des spectacles de 30 minutes , a expliqué Émile Bilodeau en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse à l’émission Le 15-18.

Émile Bilodeau en répétition dans le cadre de la tournée Grosse boîte de pick-up, qui démarre à Longueuil le 18 juin. Photo : Catherine Richer

Les préparations vont bon train pour ces concerts roulants : un panneau en plexiglas est en train d’être installé entre le musicien et son comparse claviériste.La station technicien de sonorisation est également en voie d’être finalisée sur le siège passager.

On s’est aussi acheté une glacière et des casquettes , précise le musicien en riant.

Faire revivre l’imaginaire

Les événements des derniers mois ont fait planer bien des nuages sombres au-dessus des gens et Émile Bilodeau compte bien les percer d’un rayon de soleil musical avec cette tournée, à laquelle participeront dans les prochaines semaines Gab Bouchard, Lou-Adriane Cassidy, Jérôme 50 et Maude Audet et qui se rendra dans d’autres endroits de la province.

On veut donner du plaisir au monde, leur raconter des histoires, vraiment miser sur le micro-voix. Le but ce n’est pas de faire des gros solos de guitare avec la sueur au front, mais de leur donner une chance de reconnecter avec leur imaginaire Émile Bilodeau

Le musicien est lui aussi content de pouvoir se changer les idées, son premier été dans la métropole prenant une tournure inattendue. « 2020 pète de partout, lâche-t-il. J’essaie au moins d’être présent et de m’impliquer auprès des populations opprimées et d’initiatives comme la Sainte-Jeanne de mon amie Safia Nolin, qui donne une plateforme à des artistes qu’on ne voit pas assez. »

Les prochaines dates de la tournée Grosse boîte de pick-up seront annoncées sur la page Instagram  (Nouvelle fenêtre) de la maison de disques Grosse boîte.