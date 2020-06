Le ministre des Finances du Nunavut espère avoir la confiance des députés

Un accord de confidentialité contraint le gouvernement du Nunavut à ne pas divulguer les états financiers des transporteurs aériens Canadian North et Calm Air, qui ont bénéficié de financements d’urgence pour faire face à la pandémie.

Il y a un cadre légal qui nous permet de divulguer certaines choses et de ne pas en dévoiler d’autres , a affirmé jeudi le ministre George Hickes, en point de presse.

C’est une situation très unique, a-t-il poursuivi. C’est complexe, car cela concerne deux entreprises privées.

Environ 24 millions de dollars ont été octroyés aux transporteurs aériens Calm Air et Canadian North pour les aider à faire face à la crise sanitaire. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Entre les mois d’avril et de juin, le gouvernement territorial aura alloué plus de 24 millions de dollars aux deux transporteurs, soit environ 15,7 millions de dollars à Canadian North et près de 9 millions de dollars à Calm Air.

Cette aide financière vise à offrir plus de stabilité aux compagnies concernées en les aidant à maintenir leurs services aériens pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et pour les travailleurs essentiels.

Dans le passé, le gouvernement n’a jamais eu à octroyer un financement d’une telle envergure à une entreprise privée sans avoir l’aval de l’Assemblée législative. George Hickes, ministre des Finances

En raison de la pandémie, les députés n’ont pas pu siéger à l’Assemblée législative durant la session de printemps pour débattre du financement octroyé pour répondre à la crise. Les députés doivent attendre la reprise de la session législative au mois de septembre.

Les députés territoriaux doivent attendre jusqu'au mois de septembre avant de pouvoir siéger à nouveau à l'Assemblée législative. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle

Ayant lui-même été député avant de devenir ministre, George Hickes admet que les membres de l’Assemblée législative s’attendront à une certaine transparence de la part de son ministère.

Je comprends et je respecte entièrement le rôle des députés à l’Assemblée législative , a-t-il indiqué.

Il s’attend aussi à devoir défendre la décision de son ministère sans briser l’entente de confidentialité conclue avec les transporteurs aériens. C’est une position difficile pour un ministère , a-t-il souligné.

Il demande donc aux députés de se fier aux analyses et aux vérifications financières effectuées par les experts de son ministère.

Une nouvelle entente de financement doit encore être négociée entre les transporteurs aériens et le gouvernement territorial d'ici la fin-juin.