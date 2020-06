La nomination de Jill Dunlop sur le conseil consultatif des femmes autochtones critiquée

Le gouvernement Ford a annoncé la création du Conseil consultatif le 1er juin dernier, en précisant qu'il sera formé d’environ 11 membres des Premières nations, des Inuits, des Métis et des membres de la communauté LGBTQ2S.

L'une de ces personnes sera choisie pour assurer la coprésidence aux côtés de la députée de Simcoe North, Jill Dunlop, ministre associée chargée des questions relatives aux enfants et aux femmes.

Que ce comité soit présidé ou coprésidé, il devrait être composé de femmes autochtones , affirme Tania Cameron, qui qualifie de paternaliste la nomination de Mme Dunlop.

L'Organisatrice communautaire Tania Cameron se dit contre la nomination de Jill Dunlop à la tête du Conseil consultatif des femmes autochtones de l'Ontario. Photo : Courtoisie de Tania Cameron

Le Conseil consultatif a comme mandat de se pencher sur des questions comme la traite des personnes, sur la guérison et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles.

Celui-ci doit aussi se pencher sur la réponse de l'Ontario au rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les femmes autochtones du Canada, âgées de 15 à 24 ans, sont trois fois plus susceptibles de subir des violences que les femmes non autochtones et deux fois et demie plus susceptibles de subir des violences de la part d'un partenaire intime.

Le taux élevé de violence contre les femmes et les filles autochtones est inacceptable et doit être réglé le plus rapidement possible , a affirmé Mme Dunlop lors de l'annonce du 1er juin.

Les femmes autochtones méritent de se sentir en sécurité, en créant ce Conseil consultatif , nous pouvons travailler activement en partenariat avec les dirigeants autochtones et les partenaires communautaires pour traiter la violence d'une manière culturellement pertinente , avait-elle ajouté.

Mais Mme Cameron aimerait que Mme Dunlop abandonne le poste de coprésidente et qu'elle soit plutôt membre du conseil, en précisant qu'en tant que ministre associée, elle recevra toujours les recommandations du groupe et pourra lui poser des questions.

Vous ne pouvez pas prétendre connaître l'expérience vécue d'une femme autochtone qui a grandi et élevé sa famille en Ontario , affirme-t-elle.

Mme Cameron se demande si les personnes invitées à rejoindre le Conseil consultatif seront assez courageuses pour refuser respectueusement un siège jusqu'à ce qu'une ou plusieurs femmes autochtones soient nommées pour le diriger.

Les alliés devraient se tenir à l’écart selon Mme Cameron

Ce sont les peuples autochtones qui devraient jouer le rôle principal , affirme Mme Cameron.

Ce sont nos alliés non autochtones qui devraient se tenir à l’écart et nous demander "dites-nous comment nous pouvons vous aider" , explique-t-elle.

Il n'existe présentement pas de forum provincial pour permettre aux femmes autochtones et aux leaders et experts LGBTQ2S de discuter les questions de prévention de la violence, affirme Alex Spence, conseiller principal en communication et attaché de presse de la ministre Dunlop,

M. Spence a aussi confirmé que la ministre resterait coprésidente du Conseil consultatif.