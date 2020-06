Les travaux avancent bien chez Nature Alu à La Baie

La mise en production d’une usine d’aluminium purifié à Saguenay, un projet de 15 millions de dollars, avance à bon pas malgré les effets de la pandémie de COVID-19.

C’est dans l’édifice Proco à La Baie que Nature Alu construit son usine de purification de l’aluminium.

L'entreprise prévoit produire entre 1000 et 2000 tonnes d’aluminium purifié dans sa première année. La capacité de l’usine pourrait éventuellement doubler lorsque la demande des clients l’exigera.

En ce moment, le pont roulant est installé et les fours pour fondre l’aluminium aussi.

À partir des lingots fourni par Rio Tinto ou Alouette, les fours vont liquéfier le métal qui sera ensuite cristallisé pour fabriquer des batteries d'aluminium-ion ou d'autres produits comme des circuits intégrés. On va, par exemple, enlever presque tout le fer indésirable. Surtout dans des produits destinés plus à l'électronique, à l'électrique, bien de retirer les impuretés, ça va donner à l'aluminium une meilleure conduction électrique , a précisé Keven Lavoie, directeur technique et opération.

À la dernière semaine de juillet, ce qui est prévu, c'est le démarrage de la première unité de purification. Puis les autres purificateurs vont être démarrés de façon séquentielle, semaine après semaine. Denis Mazerolle, président de Nature Alu

Denis Mazerolle, président de Nature Alu, et Keven Lavoie, directeur de l'usine Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Annoncé en grande pompe il y a un an, le projet a été retardé de deux mois en raison de la pandémie. Ceci n'aura pas de conséquence sur les coûts, mais il est plus difficile de rencontrer les clients. Normalement, je devrais être sur la route, je devrais être beaucoup à l'extérieur. On ne peut pas le faire, mais les gens travaillent beaucoup avec les applications comme Zoom, comme Teams , a ajouté Denis Mazerolle, président de Nature Alu

En concurrence avec la Chine, la Russie et la Norvège, l'entreprise compte une quinzaine de clients potentiels.

Deux travailleurs par quart de travail vont suffire pour faire fonctionner la chaîne de production. Il y aura 14 employés au total, dont huit ont déjà été embauchés. Ce qui nous manque actuellement, ça va être des employés de production. Dans les quatre ou cinq prochaines semaines, on va lancer les offres d'emplois puis embaucher le personnel , a mentionné Keven Lavoie.

Selon un reportage de Gilles Munger