Vente d’alcool : le Nouveau-Brunswick assouplit ses règles

Le gouvernement a proposé cette semaine plusieurs amendements à la Loi sur la réglementation des alcools. Ceux-ci visent à simplifier la vente d'alcool dans la province.

L'un de ces amendements propose de rendre légal, pour les clients, le fait d’emporter une bouteille de vin, chez eux, qu'ils ont achetée et ouverte dans un restaurant.

Nous autoriserons le transport d'alcool précédemment ouvert... et nous autoriserons le transport d'alcool d'une résidence à une autre résidence , a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart, à l'Assemblée législative.

Selon Shawn Berry, l’un des responsables des communications pour le gouvernement, c’est la première depuis 12 ans qu’une modification de cette Loi sur la réglementation des alcools est discutée par la province.

Cette mesure était très attendue par le milieu de la restauration, qui a été déstabilisé par la COVID-19.

Selon Luc Erjavec, le vice-président pour la région atlantique à Restaurants Canada, ces altérations sont un avancement et pourraient agir contre l’alcool au volant.

C'est quelque chose qui se fait dans plusieurs provinces et c'est juste socialement responsable. Si vous commandez une bouteille de vin et que vous avez un verre, il est probablement plus responsable d'y mettre le bouchon et de le rapporter à la maison, plutôt que d'essayer de finir la bouteille , indique-t-il.

La proposition est aussi accueillie positivement par les propriétaires de restaurants.

La proposition est aussi accueillie positivement par les propriétaires de restaurants. Photo : CBC / (Graham Thompson/CBC)

Ce qui est nouveau et progressif pour le Nouveau-Brunswick, en ce moment, est une vieille histoire pour les autres provinces du Canada. Nous sommes un peu en retard, mais c'est formidable de voir que la province est progressiste dans sa façon de penser , affirme Elizabeth Rowe, propriétaire du restaurant Italian By Night à Saint-Jean.

D’autres changements pourraient entrer du même coup en vigueur : les caissiers et serveurs mineurs auraient le droit de servir les clients qui achètent de l'alcool, les restaurants et organisations pourraient demander deux licences d'événements spéciaux par an, et les clients auraient le droit d’apporter leur propre vin dans un restaurant.

Ces amendements à la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick sont passés en seconde lecture, mercredi, sans opposition.

Pour qu’ils soient mis en place, il y a encore besoin d’une troisième lecture pour adoption à L'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de CBC.