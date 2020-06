L’été s’annonce chargé sur le réseau routier montréalais

Bien que les automobilistes de la région de Montréal soient désormais habitués aux fermetures et aux entraves routières, certains chantiers s’annoncent particulièrement longs cet été, en matière non seulement de temps, mais surtout de distance, soutient la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Bensadoun.

On parle de tronçons autoroutiers qui sont beaucoup plus longs , a précisé la porte-parole du MTQ qui présentait jeudi matin les points chauds de l’été dans la région métropolitaine en compagnie notamment de ses collègues de la Ville de Montréal.

La semaine dernière, nous avons eu une fermeture entre Turcot et l’échangeur de la 10 et de la 30, ce qui est quand même plusieurs dizaines de kilomètres. Des fermetures de ce genre-là, on en fait assez rarement, mais cette année, il va y en avoir plusieurs de ce type-là.

Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec