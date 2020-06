La Saskatchewan dévoile ses directives pour la réouverture des écoles

Selon le ministre de l’Éducation, les directives ont été définies de concert avec les autorités sanitaires de la province.

Ces mesures comprennent la limitation des contacts physiques, le renforcement des pratiques de désinfection et d'hygiène personnelle dans les établissements et exigent que les parents, tout comme le personnel des écoles, soient attentifs à tout symptôme lié à la COVID-19.

Ces mesures visent à minimiser les contacts physiques et à garantir une atmosphère aussi normale et agréable que possible.

Gordon Wyant, ministre de l'Éducation