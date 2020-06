Des marchés publics dans les trois arrondissements de Saguenay

Pour la troisième année, un marché public de produits locaux sera donc offert au Carré Davis à Arvida, dans un lieu qui demeure encore à déterminer en raison des possibilités qu'offre le nouveau règlement sur l'occupation du domaine public. Selon la directrice générale de la Corporation centre-ville d'Arvida, le lieu exact sera choisi prochainement. Le marché d'Arvida sera accessible les mercredis de 15 h à 18 h du 8 juillet au 9 septembre.

Les arrondissements de Chicoutimi et La Baie s'ajoutent au projet annoncé par voie de communiqué par la Ville de Saguenay jeudi midi. Les trois marchés sont regroupés sous l'appellation Les marchés de Saguenay.

Les producteurs pourront ainsi s'installer à la Place du Citoyen les samedis de 9 h à midi du 11 juillet au 12 septembre. Ce sera une belle occasion pour notre population à Saguenay de se procurer des produits frais, des produits de la boulangerie, des sauces, des confitures et bien d’autres , a fait savoir Josée Néron, mairesse de Saguenay.

Du côté de La Baie, ce sera les jeudis de 15 h à 18 h, du 9 juillet au 10 septembre. Le marché public s'installera devant l'église Saint-Alphonse à Bagotville, là où justement des kiosques étaient érigés pour recevoir les croisiéristes, qui seront évidemment absents cet été en raison de l'interdiction des croisières internationales par Ottawa en lien avec la pandémie de COVID-19.

Le directeur général de la Corporation centre-ville de La Baie, Pierre-Olivier Côté, dit justement plancher sur quelques projets pour animer le secteur cet été. On travaille sur différents types d'animation présentement. On a eu les détails lundi, donc là on est mode réaction. On a différents petits projets, parce qu'on ne peut pas faire de projets d'envergure, car il faut garder la distanciation sociale. On devrait avoir un centre-ville assez animé et on a un bon soutien de la Ville cette année , a-t-il raconté lorsque joint par téléphone. Il ajoute qu'il y aura des animations planifiées, entre autres, au parc Mars.

D'ailleurs, même s'il sera possible de demander à Saguenay de rendre piétonne la rue Victoria à La Baie, Pierre-Olivier Côté indique que la décision n'a pas encore été prise.