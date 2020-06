Une cérémonie spéciale pour les finissants de l’Odyssée Dominique-Racine

Vêtus de leurs plus beaux atours, les jeunes ont participé à un défilé et à une cérémonie de remise des albums de finissants organisés par la direction. Cette initiative leur a permis de se dire au revoir comme il se doit.

On est contents, regarde, c'est mieux que rien [...] On va passer une belle journée et je suis certain que cette journée-là va être gravée dans notre mémoire , indique l’un des présidents de l’école, Étienne Maltais.

Un masque à l'effigie de l'école a été remis aux 300 finissants en guise de souvenir.

Je me disais que peut-être, dans 5-6-10 ans, ils vont rouvrir leur album et vont pouvoir se dire : "Ah! Un masque, ça me rappelle vraiment dans quel contexte j'ai fini" , explique le directeur Raynald Gagné.

La direction de l'école secondaire de l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine s'affaire maintenant à préparer la prochaine rentrée scolaire, qui promet d’être bien différente cette année.

D’après le reportage de Rosalie Dumais Beaulieu