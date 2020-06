Changements majeurs à la direction du Manoir Liverpool

Plongé dans une véritable crise, à quelques jours de l’échéance d’un l’ ultimatum lancé par le CISSS de Chaudière-Appalaches , le Manoir Liverpool procède à un remaniement important, a appris Radio-Canada. La copropriétaire de la résidence pour aînés de Lévis quitte la direction générale et deux gestionnaires annoncent leur départ.

Manon Belleau cède son siège de directrice générale à Nicole Robert, apprend-on dans un message envoyé aux familles des résidents du Manoir Liverpool, dont Radio-Canada a obtenu copie.

La direction dit miser sur les 30 ans d’expérience de Mme Robert en gestion et sa formation universitaire pour relever les défis actuels.

Elle a, entre autres, occupé le poste de directrice générale dans des fonctions similaires en résidence privée pendant plusieurs années où elle a su relever des défis importants. Extrait de la lettre, signée seulement « La direction »

La direction fait valoir que Nicole Robert est détentrice de deux baccalauréats, un en sciences infirmières et l’autre en communication marketing-management, ainsi que d’un certificat en gestion des ressources humaines.

L'embauche d'une nouvelle ressource à la direction générale s'inscrit dans la voie de l'amélioration. Il n'est nullement question de remplacer Mme Belleau, qui est copropriétaire de l'établissement. D'ailleurs, dans le contexte, la nouvelle directrice générale n'accordera pas d'entrevue , a commenté Claude Talbot, par courriel.

La nouvelle directrice générale du Manoir Liverpool, Nicole Robert Photo : Facebook / @Nicole Robert

La direction informe aussi les familles de deux autres départs, soit le coordonnateur des ressources humaines du Manoir Liverpool pour une retraite bien méritée et de la coordonnatrice des soins et du service à la clientèle pour relever de nouveaux défis .

Par ailleurs, la résidence se dit aussi privée temporairement des services de sa coordonnatrice en convalescence, qui est en arrêt de travail pour des raisons de santé.

Enquête en cours et permis menacé

Ces changements au sein de la direction surviennent alors que le Manoir Liverpool fait l’objet d’une enquête du réseau régional de la santé et quelques jours avant l’échéance d’un préavis de révocation du certificat de conformité .

Le 10 juin, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a envoyé une lettre aux propriétaires leur donnant 10 jours pour corriger des lacunes, sans quoi ils pourraient perdre leur permis de résidence pour aînés.

À la fin de ce délai, le CISSS dispose d’un délai de 30 jours pour révoquer ou non le permis du Manoir Liverpool.

Depuis plus d’un mois, le Manoir Liverpool est sous la loupe du CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Une rencontre est prévue au cours des prochains jours avec les propriétaires du Manoir Liverpool qui devront démontrer que les pratiques non conformes observées ont cessé ou qu’elles cesseront sous peu.

Au cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, on affirmait prendre la situation très au sérieux, en fin d'après-midi, jeudi.

C’est un dossier que nous suivons de très près et nous assurerons un suivi étroit afin que l’analyse soit faite dans les plus courts délais. En aucun cas nous ne ferons de compromis sur la santé et la sécurité des personnes hébergées , a indiqué l'attachée de presse Marjaurie Côté-Boileau.

Enquête en cours

Depuis plus d’un mois, le Manoir Liverpool est sous la loupe du CISSS de Chaudière-Appalaches qui enquête sur les soins et les services offerts dans cette résidence pour aînés.

Cette enquête, déclenchée à la suite d’un reportage de Radio-Canada, cible aussi les deux autres résidences appartenant à Manon Belleau et Claude Talbot : la Villa Bellevue, à Lévis, et la Villa des Etchemins, à Lac-Etchemin.

Plus tôt cette semaine, une enquête de Radio-Canada révélait également que les problèmes de gestion de Claude Talbot sont connus et documentés depuis longtemps dans le réseau de la santé.