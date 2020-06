Finissants fransaskois 2020 : Rébekah Dagenais

Jeune femme d’une grande intelligence et d’un grand altruisme, une personne que l’on qualifie de fascinante, de réfléchie, de créative, de déterminée et de passionnée... Une chose est certaine, Rébekah Dagenais sait marquer les gens qui l’entourent. À 17 ans, elle est finissante à l’École Providence, à Vonda.

Rébekah Dagenais est finissante de l’École Providence à Vonda. Photo : Rébekah Dagenais

Ton plus beau souvenir du secondaire?

Pour moi, c’est les événements d’athlétisme. Ça m’a permis de développer des liens avec différents élèves, de me faire des amis et rencontrer des personnes de plusieurs écoles.

Ce qui distingue ton école des autres?

Je pense que notre attitude est vraiment différente. On est une grande et petite famille à la fois, on s’encourage les uns les autres. C’est une belle atmosphère.

Ton cours préféré?

J’ai toujours aimé les mathématiques, même si ce n’est pas ma plus grande force. J’aime résoudre des problèmes avec ma logique. J’adore l’algèbre à cause de la logique qu’on y trouve.

Ton professeur favori?

Ça, c’est vraiment une question difficile parce que tous mes enseignants sont bons! Si je dois nommer une enseignante en particulier, je dirais Catherine Godbout. En 9e et en 10e année, elle a passé beaucoup de temps à parler avec moi pour m’aider à décider de mes plans après le secondaire, à me donner un coup de main pour décider de ce que je voulais faire. C’est aussi elle qui m’a convaincu de courir un demi-marathon. C’était quelque chose de gros pour moi!

Quelque chose ou quelqu’un qui t’a aidé à passer à travers les moins bonnes journées au cours des dernières années?

J’ai une belle classe de huit personnes et on s’encourage beaucoup. Mes parents m’ont beaucoup aidé aussi. Ce sont les personnes qui ont su me pousser au bon moment quand j’étais parfois négative. Mes parents m’ont aidé à voir les choses d’un autre oeil, à baisser mon stress et à accomplir tout ce que j’entreprends.

Ton plus grand accomplissement à l’école secondaire?

J’ai fait du travail avec notre conseil étudiant, et ce, tout au long de mon secondaire. Pour moi, c’est la plus grande chose que j’ai accomplie parce que j’ai pu créer une foule d’activités pour les élèves de mon âge et de l’élémentaire. J’ai aussi rédigé des lettres au CÉF et au Ministère de l’Éducation, entre autres, pour tenter d’agrandir notre école, compte tenu du manque d’espace et de salles.

Tes plans après le secondaire? Ton futur métier?

L’année prochaine, je vais commencer mes études à l’Université de Carleton, à Ottawa. Possiblement de la maison, on verra! Je vais faire des études globales et internationales. Je ne suis pas tout à fait certaine du métier que j’aimerais faire plus tard, mais possiblement travailler en relations internationales avec des compagnies, peut-être avec des implications gouvernementales… On verra!

Ce que tu as appris sur toi au cours de ton parcours?

Quand j’étais à l’école élémentaire, je n’étais pas gênée, mais un peu plus isolée. Lors de mon passage au secondaire, j’ai réalisé que je suis très extravertie et extrêmement sociable!

Ton plus grand rêve actuellement?

En ce moment, je dirais que c’est de voyager. C’est quelque chose que j’aimerais faire au cours des prochaines années, avec l’université.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Rébekah Dagenais aime particulièrement les cours de mathématiques et l'algèbre. Photo : Rébekah Dagenais

Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi?

Pour moi, c’est la question la plus facile! J’ai déjà eu cette conversation avec mes amies! Elles m’ont toujours identifié comme un écureuil parce que je suis très sociable, j’ai beaucoup d’énergie et je suis une fille très déterminée! C’est ce qu’on m’a dit...

Si tu étais coincé sur une île déserte, quelles sont les trois choses que tu souhaiterais avoir avec toi?

Ce serait d’abord mes lunettes, parce que je suis aveugle sans mes verres! Une autre serait un journal, car j’adore écrire. J’amènerais aussi un de mes chats.

Si tu devais manger la même chose pour le reste de ta vie, qu’est-ce que ce serait?

Je pense que ce serait des fruits en général, ou des brownies… j’adore le chocolat!