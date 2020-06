L’adolescent accusé de meurtre à Val-d'Or demeure sous garde

L’adolescent de 14 ans de Val-d’Or accusé de meurtre non prémédité demeure sous garde judiciaire au moins jusqu’au 25 juin prochain.

Le jeune homme était de retour en cour jeudi et la procureure de la poursuite, Me Mélanie-France Tourigny, s’est une fois de plus opposée à sa remise en liberté.

L’avocat de la défense, Me Samuel Bérubé, a obtenu un report du dossier au 25 juin. On fixera alors une date pour l’enquête sur remise en liberté de l’adolescent. Me Bérubé a dit travailler à l’élaboration d’un plan d’élargissement pour son client.

Rappelons que la victime, un adolescent de 13 ans, est décédée à Vassan le dimanche 14 juin après avoir reçu une décharge d’arme à feu.