Une session législative d’été en mode hybride pour la C.-B.

La session parlementaire d’été débutera à compter du 22 juin et pour permettre une reprise des travaux en accord avec les directives des autorités sanitaires. Afin d'y arriver l’Assemblé législative a adapté ses espaces et son fonctionnement.

Depuis le 23 mars, dernier jour où l’Assemblée a siégé, des équipes travaillent d’arrache-pied afin de préparer la rentrée parlementaire de juin.

Dès le premier coup d’oeil, on aperçoit les quelques fauteuils qui trônent toujours dans la chambre, espacés les uns des autres par deux bureaux. Sur les murs, de grands écrans projettent l’image d’une vingtaine de députés qui siègent à distance.

Des plexiglas ont aussi été installés sur les parois des bureaux des secrétaires législatifs.

Le Président de la Chambre, Darryl Plecas, est heureux de pouvoir retourner en Chambre pour reprendre le contrôle de l'Assemblée. Photo : POOL

Ça a été tout un exercice pour permettre la pleine participation de chaque député , s’exclame le président de l'assemblée, Darryl Plecas.

Ils seront 62 députés à continuer à siéger en visioconférence à la reprise des travaux, alors que 25 personnes, incluant le Président de la Chambre, seront présentes sur place.

C’est dommage de ne pas être en mesure de voir les gens face à face. C’est un peu gênant, mais en même temps, je suis étonné de voir à quel point les gens sont confortables avec ces changements , indique-t-il.

Les lundis, mardis et mercredis, l’assemblée siégera selon ce modèle hybride. Les jeudis et vendredis cependant, tous les débats et rencontres de comité se feront à distance, par visioconférence.

Ce sera une session historique avec des changements comme nous n’en avons jamais autant fait, tant au niveau des procédures que de la technique , explique la secrétaire législative, Kate Ryan-Lloyd.

Kate Ryan-Lloyd a travaillé sur les différentes mesures mises en place pour permettre une reprise des travaux en mode hybride. Photo : POOL

Les débats devront peut-être se faire à un rythme moins rapide afin de permettre aux députés de gérer les différents problèmes techniques causés par l’utilisation de la visioconférence, prévient-elle.

Dans un éclat de rire, elle assure toutefois avoir beaucoup de plaisir à travailler à l’Assemblée législative ces derniers temps.