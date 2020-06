Musiparc, le retour des concerts à Québec

Cela faisait plus de trois mois que les fans de musique et les artistes québécois attendaient de se revoir. Ces retrouvailles nouveau genre, appelées musiparc, proposent un concept inusité qui marie l’expérience ciné-parc à celle d'une scène musicale.

Trois cent cinquante véhicules étaient admis, vendredi, pour ce premier concert présenté à la Baie de Beauport. Environ 250 places ont trouvé preneurs.

Des petites familles confortablement installées dans leurs camions. Des couples qui profitent du beau temps pour faire un pique-nique. Des enfants qui jouent. La soirée, visiblement, faisait du bien aux mélomanes qui étaient présents!

C'est Marc Dupré qui a donné le coup d'envoi et qui a foulé la scène de la Baie de Beauport pour présenter en direct son spectacle, sans amplification.

On a beaucoup de choses à vivre et à découvrir ce soir, sur scène, en même temps que tout le monde. Pis ça, je trouve ça le fun. Les derniers mois nous ont rappelé à quel point on est tous égaux. Et ce soir c'est pas juste moi qui vient donner un spectacle. On se rassemble pour se dire : ''on a passé à travers une partie de la tempête, pis on va continuer mais on a besoin de la musique'' nous confiait le chanteur avant les répétitions vendredi soir

Marc Dupré donne le coup d'envoi du musiparc Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Les spectateurs confortablement installés pouvaient entendre sa performance sur la radio FM.

Des écrans géants de part et d’autre de la scène permettaient de mieux suivre l’événement.

Rebecca Lamarre, 19 ans, est une véritable fan de Marc Dupré. Elle et sa maman étaient aux premières loges pour cette grande première.

Ça ne m'étonne pas qu'il ait accepté de briser la glace. Je suis certaine qu'il va être à la hauteur. C'est un homme tellement généreux , nous dit Rebecca, qui avoue avoir acheté son billet quelques minutes seulement après la mise en vente.

Rebecca Lamarre une grande fan de Marc Dupré Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

À quelques voitures de celle de Rebecca, les trois soeurs Pilote sont venues de Drummondville pour vivre la soirée, que certains qualifient d' historique .

C'est peut-être quelque chose qu'on n'aura pas l'occasion de revivre. C'est unique, ça ne s'est jamais fait et en plus, on aime Marc Dupré , raconte l'aînée, Maude-Sophie, entourée de Florence et Sara-Ève.

Les trois soeurs Pilote de Drummondville Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Plusieurs personnes ont tout de même préféré sortir de leurs automobiles pour profiter du beau temps et de l'ambiance, même si la qualité sonore est meilleure dans les véhicules. Klaxons et phares ont aussi fait partie de l'ambiance de la soirée.

C'était un petit moment de bonheur que ce premier musiparc, qui s'est déroulé en grande première à Québec et sans anicroche.

C'est ici qu'on est établis, alors c'était naturel qu'on commence ici et qu'on se permette un petit rodage à domicile, comme on dit explique Gabriel Fontaine-Leclerc, le directeur général de Gestev.

Québec compte parmi les cinq villes québécoises qui accueilleront cet été la tournée de concerts.

Une série de prestations live seront ainsi présentées dans le respect des règles de distanciation.

Bleu Jeans Bleu, 2Frères, The Lost Fingers, France D’Amour, Kaïn, Guylaine Tanguay, Les Denis Drolet, Ludovick Bourgeois, Brigitte Boisjoli, Marc Hervieux, Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin sont quelques uns des artistes qui participent à l’un ou l’autre de ces festivals de musique post-COVID.

Marc Dupré sera de nouveau au musiparc samedi soir.

Les billets pour les autres concerts de l’été sont vendus par véhicule à partir de 74,50 $. Ils peuvent être réservés sur le site musiparc.com  (Nouvelle fenêtre)