Danseurs et professeurs reprennent les cours en Abitibi-Témiscamingue

Si la date de retour n’a pas encore été confirmée au Studio Rythme et Danse à Rouyn-Noranda, la directrice Natasha Fradette espère que tous les professeurs de danse seront au rendez-vous.

On a quand même perdu six semaines de session. Mon but est de reprendre ces six semaines cet été pour recommencer notre nouvelle année en espérant dans le mois d’octobre , dit-elle.

Les danseuses ont hâte de reprendre les cours. Photo : gracieuseté Studio Rythme et Danse

Propriétaire d’une garderie, Natasha Fradette affirme qu’elle n’aura pas de difficulté à établir les mesures d’hygiène imposées. Elle espère aussi pouvoir reprendre les compétitions cet automne.

Camp de jour créatif à Val-d’Or

Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or pourra offrir son camp de jour du 17 au 21 août.

On vient juste d’ouvrir les inscriptions et on voit que ça entre, donc on voit qu’il y a quand même un engouement ou une réponse à un besoin et c’est ça qu’on voulait combler éventuellement dans notre communauté , souligne la directrice générale, Anne-Laure Bourdaleix-Manin.

Dans deux mois, 40 enfants âgés de 5 à 11 ans pourront développer leurs habiletés en danse, chant, arts visuels et avec des percussions.

On va miser sur l’extérieur. On a une belle collaboration aussi avec l’école [Saint-Joseph] qui est juste à côté de notre bâtiment pour avoir accès à la cour, affirme-t-elle. Le Conservatoire qui partage le bâtiment avec nous nous permet d’avoir accès à certains espaces. On attendait aussi ces collaborations-là pour confirmer qu’on accueillerait les enfants dans les meilleures conditions possible.

De nouveaux employés ont été embauchés. Ces aides sanitaires s’assureront que les normes sanitaires sont respectées. Comme dans les camps municipaux, l’organisme n’offrira pas de service de garde.