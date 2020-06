Les musées de la Mauricie veulent accueillir les touristes de la Mauricie

Les élus et acteurs du milieu culturel de la Mauricie invitent la population de la région à aller dans les musées locaux cet été.

Lors d'une conférence de presse devant le musée POP à Trois-Rivières, les maires de Shawinigan et de Trois-Rivières, Michel Angers et Jean Lamarche, ainsi que la présidente de Culture Mauricie, Sandie Letendre, ont voulu lancer un appel au public : pensez à aller au musée cet été.

La réouverture des musées est permise par Québec depuis le 29 mai, mais la vingtaine de musées et centres d'exposition de la région ouvriront graduellement leurs portes d'ici la fin juillet.

Les mesures sanitaires mises en place vont donner une expérience moins complète que d'habitude aux visiteurs, mais elles vont aussi faire en sorte qu'il y aura moins de gens à la fois dans les musées et que l'expérience sera plus personnalisée, souligne la présidente de Culture Mauricie.

Oui, on a parlé beaucoup beaucoup de la santé physique au cours des derniers mois, avec raison dans un contexte de crise sanitaire, mais de garder l'esprit occupé aussi, de se divertir, de découvrir, c'est important pour les gens et on veut lancer un appel à la population de la Mauricie de découvrir ou de redécouvrir les institutions muséales de la région , lance-t-elle.

Par ailleurs, Sandie Letendre, qui est aussi directrice générale de la Cité de l'Énergie, est cosignataire d'une lettre envoyée au premier ministre François Legault.

18 responsables d'attractions touristiques, comme des centres d'amusement, des parcs aquatiques et des sites thématiques, dénoncent le fait de ne pas avoir obtenu le feu vert de Québec pour reprendre leurs activités.

Le directeur général du Village québécois d'antan de Drummondville a aussi signé cette lettre.

La Cité de l'énergie de Shawinigan Photo : Radio-Canada

Dans le cas de la Cité de l'Énergie, une ouverture partielle est prévue le 27 juin.

Les récentes annonces de déconfinement permettent maintenant à cette installation de Shawinigan d'offrir plusieurs activités, mais les visites dans la tour d'observation restent interdites en raison de l'usage de l'ascenseur.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, compte interpeller le ministre Jean Boulet à ce sujet la prochaine fois qu'il le verra.

Avec les informations de Marilyn Marceau