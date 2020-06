Aucun nouveau cas au Nouveau-Brunswick jeudi

La santé publique ne recommande plus d’éviter tout déplacement non essentiel à partir et à destination de la zone 5 , a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, par voie de communiqué.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été signalé au Nouveau-Brunswick jeudi.

Sur une quarantaine de cas de COVID-19 recensés dans la région de Campbellton depuis les trois dernières semaines, 14 sont rétablis.

Deux personnes sont décédées des suites de la maladie. Il y a maintenant 27 cas actifs, dont trois travailleurs étrangers temporaires à Moncton. Ces employés se sont immédiatement isolés dès leur arrivée dans la province.

10 employés infectés

Les 300 test attendus jeudi à l’hôpital se sont tous négatifs.

Au total, 80 % des 1200 employés ont été dépistés sur une base volontaire.

Dix des 27 cas actifs sont des travailleurs de la santé, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des protocoles de sécurité du Réseau de santé Vitalité.

Ces infections ont d'ailleurs motivé Vitalité à fermer plusieurs services de l'hôpital, dont celui des urgences. Ces fermetures ont des incidences sur l'hôpital régional le plus près, celui de Bathurst.

Alors que les patients sont redirigés à l'Hôpital régional Chaleur, Vitalité a demandé aux travailleurs de la santé du reste de la province s'ils voulaient venir prêter main-forte aux employés de Campbellton et de Bathurst.