Un jardin communautaire voit le jour au Vieux-Port de Québec

Une vingtaine de bacs d’une quinzaine de mètres chacun décorent maintenant le sol de l’ancien marché public.

Le projet nommé Les jardins du bassin Louise deviendra une des plus grandes fermes maraîchères à vocation sociale et pédagogique au Québec .

Ça fait plusieurs années qu’on veut mettre un projet comme ça en place dans la ville de Québec , se réjouit le directeur général des Urbainculteurs, Johann Girault.

Le projet nommé Les jardins du bassin Louise deviendra « une des plus grandes fermes maraîchères à vocation sociale et pédagogique au Québec », selon les Urbainculteurs.

Une partie du site sera consacré à un jardin communautaire. Le reste des bacs servira à fournir des légumes à différentes banques alimentaires. Les Urbainculteurs veulent utiliser cette ferme pour démocratiser le jardinage urbain.

On veut que les citoyens du quartier s’approprient ce projet, soit en tant que visiteur, soit en tant que jardinier amateur pour apprendre , ajoute M. Girault.

Il y aura des tomates, des laitues et des fines herbes. On souhaite avant tout répondre aux besoins de la sécurité alimentaire. On est en contact avec ces groupes pour savoir les besoins.

Johann Girault, directeur général des Urbainculteurs