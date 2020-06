Des infirmières manifestent devant le CHSLD Cloutier-du Rivage

Une vingtaine d’infirmières et infirmières auxiliaires ont manifesté devant le CHSLD Cloutier-du Rivage à Trois-Rivières pour réclamer de meilleurs ratios de patients par infirmière.

Ces professionnelles en soin exigent que la situation vécue lors de la crise dans les résidences pour aînés ne se reproduise plus jamais.

Selon les membres de la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec, des ratios plus bas amélioraient significativement les soins en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Cloutier-du Rivage a été l’un des établissements de santé de la région les plus touchés par la COVID-19. À ce jour, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec y a dénombré 52 morts.

Avec les informations de Catherine Bouchard