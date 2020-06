Éducation en français : la victoire historique est source de fierté pour les jeunes

Cette victoire, qui force la province à faciliter la construction de plusieurs écoles francophones en vertu d’un droit pour la minorité à une expérience éducative équivalente à celle de la majorité anglophone, renforce la place des francophones dans la province, selon ces jeunes.

Voici les réactions de cinq jeunes francophones engagés.

Je pense que maintenant, dans les écoles, les élèves vont avoir les services dont ils ont besoin, dans leur langue. Aussi, pas besoin de prendre l’autobus pendant une heure pour aller à l’école. [...] Je pense que maintenant qu’on a gagné, on peut être fiers de notre langue et la communauté de la Colombie-Britannique va savoir que les francophones existent. [...] On existe, on est là et c’est vraiment fantastique.

Ashton Ramsey