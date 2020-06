Relance de l'économie : les syndicats proposent un « Buy Québec Act »

Alors que le déconfinement va bon train et que Québec planifie la relance de l'économie, les quatre centrales syndicales lui suggèrent d'adopter un « Buy Québec Act », un peu comme il existe un Buy America Act aux États-Unis.

La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD ont préparé conjointement un document de 44 pages sur l'économie qu'elles aimeraient voir renaître après le plus fort de la crise du coronavirus.Entre autres moyens, elles suggèrent un « Buy Québec Act », qui va plus loin que de favoriser l'achat local.

On y propose donc de produire aussi davantage localement, en s'assurant de respecter les grands accords commerciaux internationaux.

Les quatre centrales conseillent notamment de renforcer la capacité de production pour les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux et les produits bioalimentaires.

Elles suggèrent aussi une réindustrialisation du Québec, davantage axée sur la deuxième et la troisième transformations des ressources naturelles.

Les centrales proposent également qu'à moyen et long terme, l'aide aux entreprises soit accordée en contrepartie de création d'emplois, de conditions salariales, de résultats environnementaux et d'investissements sur le territoire.