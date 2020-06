Baie-Comeau planifie sa relance économique post-COVID

La mairie de Baie-Comeau et la MRC de Manicouagan ont identifié « des projets mobilisateurs » pour relancer l’économie après le déconfinement. Le port de Baie-Comeau et « l’économie du savoir » sont parmi les priorités.

Les élus ont fait savoir d’emblée qu’il ne s’agissait que de discussions qu’ils ont eues avec le ministre responsable de la région, Jonatan Julien. Le député péquiste de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, a aussi collaboré à cette opération de représentation auprès du gouvernement provincial.

Martin Ouellet, député de René-Lévesque, aussi porte-parole pour la Parti québécois en matière d'économie (archives) Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

On a déjà échangé à plusieurs reprises avec le ministre Julien sur ces enjeux-là et on a eu une bonne écoute , a expliqué M. Ouellet lors d’une conférence de presse jeudi matin qui visait à présenter au public les projets dans les cartons du gouvernement .

Les élus locaux souhaitent que Québec investisse du côté du port de Baie-Comeau pour améliorer le brise-lame en quai de débarquement pour les bateaux de croisière.

Ce qu'on appelle le brise-lame actuellement, qui est non sécurisé par de l'enrochement, on voudrait faire une étude pour le sécuriser, pour s'assurer qu'il devienne un lieu d'accueil pour les touristes de croisières , a expliqué jeudi le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

On a 22 navires qui ont accosté lors de la dernière saison. Les gens ne réalisent pas comment Baie-Comeau est une destination prisée par les croisières , a ajouté le maire.

Pour le moment, le port de Baie-Comeau est la propriété du gouvernement fédéral, un transfert vers la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau doit encore être complété au printemps 2021.

Une antenne de l'UQAR et un nouveau pavillon collégial

La MRCMunicipalité régionale de comté et la Ville de Baie-Comeau désirent également que Québec officialise le projet d’antenne universitaire en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski.

On attend une annonce de la part du gouvernement du Québec et on a hâte , a déclaré Yves Montigny.

Le maire de Baie-Comeau ,Yves Montigny (centre), avec le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong (droite), et le député de René-Lévesque, Martin Ouellet (gauche). Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Un fonds de recherche pour la station Uapishka est également espéré pour que des étudiants puissent venir faire de la recherche dans les grands espaces de la Côte-Nord , a ajouté pour sa part le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, Marcel Furlong.

Le projet d’un pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale au Cégep de Baie-Comeau est aussi à l’étude.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais