La communauté injecte 725 000 $ dans la patinoire Bleu Blanc Bouge de Val-d’Or

L’entreprise Eldorado Gold Lamaque injecte 400 000 $ pour la construction d’un toit au-dessus de la patinoire. Sept clubs sociaux contribueront un total de 325 000 $ pour un pavillon de services, soit 50 000 $ pour les clubs Kinsmen, Optimiste, Richelieu Fontaine, Rotary, Kiwanis et les Fondation Richelieu, ainsi que 25 000 $ pour le Kiwanis Lemieux.

Le chantier est déjà en branle, à deux pas du Centre AirCreebec, et l’objectif est de pouvoir utiliser la patinoire extérieure et réfrigérée pour la période des Fêtes.

Les travaux ont débuté pour l'aménagement de la Patinoire Bleu Blanc Bouge. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il s’agira de la 12e patinoire Bleu Blanc Bouge au Québec, un projet de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. L’organisme construira la patinoire en tant que telle et le coût des infrastructures connexes se chiffrera à 5 millions de dollars.

Le maire Pierre Corbeil reconnaît que l’investissement est important, mais le jeu en vaut la chandelle pour contribuer à la revitalisation de ce secteur du centre-ville, dit-il.