Le Manitoba remboursera une partie du salaire des employés des petites entreprises

La province met en place un programme intitulé : Retour au travail cet été, qui va permettre aux employeurs d’obtenir le remboursement de 50 % du total des salaires qu’ils verseront à leurs employés, peu importe leur âge, entre le 18 juin et le 30 août.

Il n’y a maintenant plus de limite d’âge , a déclaré le premier ministre Brian Pallister, qui précise que cette mesure s’ajoute aux mesure d'aide pour l’emploi étudiant déjà annoncées. Ces aides s'adressaient seulement aux personnes âgées de moins de 30 ans..

J’ai une amie, qui est une mère célibataire avec deux enfants, et qui ne pouvait pas retrouver du travail parce qu’elle avait plus de 30 ans. Mais maintenant, les gens qui ont plus de 30 ans vont pouvoir retrouver du travail, a insisté le premier ministre du Manitoba.

Le gouvernement prévoit de verser un maximum de 5000 $, dans la limite de cinq employés. Une entreprise pourra donc recevoir jusqu’à 25 000$.

Les organisations sans but lucratif et de charité ne peuvent pas bénéficier de ce programme, car des aides leur ont déjà été distribuées et que ces organisations avaient répondu favorablement au programme d’aide pour les emplois étudiants d’été, selon le premier ministre.

Même si une grande majorité des petites entreprises manitobaines sont dirigées par des familles, les entreprises familiales ne pourront pas utiliser le programme pour subventionner le salaire de membres de leur famille, même s'ils y sont employés.

Nous voulons être sûrs que nous créons de l’emploi et non pas que cette aide se transforme en un cadeau financier de 25 000 $ pour une famille , a insisté Brian Pallister, après avoir rappelé qu’il venait d’une famille d’entrepreneurs.

La province prévoit financer ce nouveau programme et celui des emplois étudiants d’été à hauteur de 120 millions de dollars.

Brian Pallister a rappelé que cette somme était une estimation et que selon les demandes il pourrait y avoir des ajustements. La province se dit aussi prête à allouer d’autres fonds à ce programme.