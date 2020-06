L’IUCPQ souhaite la construction d’un nouvel hôpital

L’âge avancé du parc immobilier de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) représente un frein de plus en plus important à la poursuite de sa mission et au développement de ses activités. À tel point que l’organisation a entamé des pourparlers avec le ministère de la Santé concernant la construction d’un nouveau complexe hospitalier.

Parmi les bâtiments qu’on retrouve sur le site de l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec , plusieurs ont été érigés il y a plus de 60 ans, à une époque où les normes de construction et les protocoles de soins n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui.

Le directeur des services techniques de l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec , Denis Potvin, mentionne que même s’ils ont été bien entretenus , les anciens pavillons présentent une vétusté fonctionnelle . Les adapter aux besoins actuels constitue un défi de taille.

Les blocs opératoires ne se construisent plus aujourd'hui comme ils se construisaient à l'époque. Les besoins de ventilation, la prévention et le contrôle des infections, les normes électriques, les normes mécaniques ont beaucoup évolué. Si bien que lorsqu'on fait des rénovations, on a de plus en plus de difficultés à pouvoir mettre les bâtiments aux normes , explique M. Potvin en entrevue à Radio-Canada.

Le directeur des services techniques de l’IUCPQ, Denis Potvin Photo : Radio-Canada

L’établissement est également confronté à un manque criant d'espace et une augmentation continue de son volume d’activités. Il peine notamment à trouver des bureaux et des locaux pour offrir de l’enseignement ou des consultations.

Le manque d’espace, on le vit au quotidien, notamment du côté des activités ambulatoires, où les activités sont vraiment très serrées. C'est très exigu. Denis Potvin, directeur des services techniques de l'IUCPQ

L’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a dernièrement révisé sa planification clinique afin d’évaluer les besoins de la population qu’elle dessert sur un horizon de 10 à 15 ans. Il s’agit d’un exercice rigoureux et complexe qui s’est étalé sur une période de deux ans.

IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2.0

Les auteurs de la planification sont arrivés à la conclusion que l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ne pourra maintenir indéfiniment ses activités sur le site actuel, et ce, malgré les nombreux projets d’agrandissement, de modernisation et de rénovation réalisés au cours des dernières années.

Il arrive un temps où ça devient de plus en plus difficile de faire du neuf avec du vieux et la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il va falloir penser à un nouvel hôpital, ce qu'on appelle affectueusement l' IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2.0 , confie Denis Potvin.

Voici l'emplacement retenu pour la construction du nouvel hôpital. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Pour répondre à la demande à venir, l’institut devra faire passer sa superficie de 1 million à 1,5 million de pieds carrés, une augmentation de 50 %.

C'est vraiment une infrastructure nouvelle que ça prend pour pouvoir venir rencontrer les normes actuelles au niveau des systèmes mécaniques, électriques et les normes de soins aussi. Denis Potvin, directeur des services techniques de l'IUCPQ

Statistiques de l’ IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour l’année 2018-2019* - 16 346 personnes hospitalisées

- 2800 usagers ont reçu une chirurgie cardiaque

- 834 usagers ont reçu une chirurgie thoracique

- 1117 usagers ont reçu une chirurgie générale et bariatrique

- 253 usagers ont eu un remplacement de valve cardiaque

- 11 885 procédures en hémodynamie et électrophysiologie * Toutes ces statistiques représentent une hausse par rapport à l’année 2017-2018 Source : IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

L’établissement souhaite construire le futur complexe hospitalier tout juste à côté des bâtiments existants, plus précisément à l’emplacement du stationnement bordant le chemin des Quatre-Bourgeois.

Denis Potvin précise qu’il sera possible de maintenir les activités hospitalières de l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec tout au long de la durée des travaux.

Chaque année, plus de 16 000 patients sont hospitalisés à l’IUCPQ. Photo : Radio-Canada

Le stationnement de surface cédera vraisemblablement la place à un stationnement souterrain. Puisqu’il ne sera pas accessible durant la phase de construction, certains employés devront garer leur voiture à l’extérieur du site de l’hôpital.

Un système de navettes et de covoiturage pourra être mis en place, comme c’est présentement le cas sur le site de l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, où l’on procède à la construction d’un nouveau complexe hospitalier.

Excellente réception

Le projet en est à ses balbutiements. L’ IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a fait quelques représentations auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux ) et attend le feu vert pour aller de l’avant avec la réalisation de différentes études.

S’il n’a reçu aucun engagement ferme de la part du MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux , Denis Potvin affirme avoir senti une écoute et une compréhension par rapport aux besoins futurs de l’organisation.

Notre mission puis la perspective qu'on a sur un horizon de 10 à 15 ans ne sont pas remises en question. Alors, c'est seulement de nous insérer dans le processus d'études et de réalisation par la suite. On a eu une excellente réception du Ministère , rapporte le directeur des services techniques.

Si le projet de nouveau complexe hospitalier voit le jour, des centaines de cases de stationnement ne seront plus accessibles durant les travaux de construction. Photo : Radio-Canada

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux écrit avoir confirmé son intérêt, au mois de juillet 2019, à participer à un groupe de travail relatif aux développements à long terme sur le site de l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec . Le Ministère ajoute que l’institut est responsable de convoquer les rencontres de ce comité au moment opportun .

Étapes à venir

Les prochaines étapes qui devront être franchies sont le dépôt du plan clinique pour les différentes phases du projet, les avis de reconnaissance des besoins, l’inscription du projet au Programme québécois des infrastructures et l’autorisation de préparer un dossier d’opportunité incluant la réalisation d’un programme fonctionnel et d’un programme technique.

En attendant l’avènement d’un nouvel hôpital, le MSSSMinistère de la Santé et Services sociaux a donné suite à deux projets transitoires de l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec , soit l'agrandissement et le réaménagement de l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux, ainsi que la construction d’un bâtiment modulaire pour l’aménagement d’une unité de soins de 64 lits.

Ces projets s’ajoutent à ceux qui ont été réalisés au cours des dernières années tels que la rénovation de l’urgence et la modernisation des services d’endoscopie.