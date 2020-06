L’École Jean-Vanier renommée l'École St. Maria Faustina

Sainte-Faustine [de son vrai nom Helena Kowalska, NDLR] est une personne que nous pouvons prier et dont nous pouvons apprendre , a expliqué la directrice de l'école, Leslay Perrault.

La religieuse, qui a été canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II, est la patronne de la miséricorde, ce dont nous avons tous besoin. Ses visions et sa guérison sont bien connues, même si c’est une sainte relativement récente , a enchaîné le président du conseil d’administration Bob Kowalchuk à propos de la Polonaise décédée en 1938.

Ce changement de nom fait suite aux révélations obtenues par Radio-Canada en février. Ces dernières affirmaient que le fondateur de l’organisation à but non lucratif L’Arche à Paris a, selon un rapport d’enquête, agressé sexuellement au moins six femmes entre 1975 et 2000. Les relations sexuelles avaient été décrites comme manipulatrices .

Au cours des derniers mois, la Division scolaire catholique de Regina a pris le temps de consulter ses intervenants avant de prendre une décision. Ceux-ci ont examiné les parties du programme scolaire qui faisaient mention de feu Jean Vanier avant de trancher sur les modifications à apporter.

Jean Vanier lorsqu'il a reçu le prix Templeton en 2015. Photo : The Associated Press / Lefteris Pitarakis

Jean Vanier, qui a jadis été surnommé le mère Teresa des déficients intellectuels, a longtemps possédé l’image d’un ange gardien des personnes vulnérables.

La direction de L’Arche, qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, avait elle-même commandé ce rapport d’enquête.

Dans ce rapport, il avait été révélé qu’une partie de ces activités sexuelles ont eu lieu dans le cadre d’un accompagnement spirituel. Plusieurs femmes avaient déclaré qu’elles étaient vulnérables à l’époque et que Jean Vanier, décédé le 9 mai 2019, en était bien conscient.

Il disait : ‘’Ce n’est pas nous, c’est Marie et Jésus. Tu es choisie, tu es spéciale, c’est un secret’’ avait confié une victime citée dans le rapport.

