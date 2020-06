120 résidents dans la maison des aînés de Sherbrooke

120 résidents pourront vivre dans la future maison des aînés et alternative prévue sur la rue André-Breton, dans l’arrondissement Fleurimont, à Sherbrooke.

De ce nombre, 84 places seront pour les aînés et 36 places pour les adultes ayant des besoins spécifiques.

Il y aura dix unités climatisées de 12 places chacune, et comportant une chambre avec toilette et douche adaptée pour chaque personne hébergée a spécifié le ministre des Transports et responsable de l’Estrie, François Bonnardel.

Pour y entrer, la procédure sera la même que pour les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

On inscrit trois choix sur une liste et ensuite c’est le CIUSSS qui prend une décision, dépendamment des places qui sont libres. C’est exactement le même coût que pour un CHSLD, a précisé la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants , Marguerite Blais.

La pandémie de COVID-19 aura influencé l’aménagement des maisons des aînés.

Il va y avoir des vestiaires pour chaque employé, des grands bassins pour se laver les mains, des sas pour être en mesure d’enlever nos vêtements de protection pour rentrer d’une zone à une autre zone, de la ventilation mécanique, tout ça fait partie d’une nouvelle réflexion à la suite de la COVID-19 , a mentionné Marguerite Blais.

Au total en Estrie, il y aura 228 nouvelles places dans quatre maisons des aînés et alternatives d’ici 2020, a indiqué la ministre Blais.

La construction de chaque place en maison des années coûte 600 000 $, a également révélé la ministre. Celle-ci espère d’ailleurs que les résidents pourront séjourner dans la maison sherbrookoise le plus rapidement possible.

L’engagement du gouvernement c’est de développer 2600 places d’ici 2022 aussitôt que possible […] Le terrain est là. Je pense qu’il y a des vérifications à faire avec la municipalité qui est d’accord de modifier le zonage et puis après ça on attend l’appel, ça va se faire rapidement , a assuré Marguerite Blais.

Pas de retard pour le CHSLD de Lac-Mégantic

En conférence de presse, le PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay, s’est défendu que la construction du CHSLD de Mégantic annoncée en 2018 soit au point mort.

C’est un projet qui est soutenu par la société québécoise des infrastructures qui passe les étapes comme il se doit. Nous travaillons de pair avec l’équipe sous ministérielle pour s’assurer que les éléments avancent au bon rythme , a-t-il ajouté.

M. Tremblay a également indiqué que le CHSLD est inscrit dans le projet de loi 61 du gouvernement.