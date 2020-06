COVID-19 : une aide inadaptée à la réalité, plaident les artistes qui s'autoproduisent

David Bussières porte bien des chapeaux. Si le musicien est une des moitiés du duo Alfa Rococo, il est également producteur pour sa musique. Une tendance lourde dans le milieu, à en croire les statistiques du RAMRAM , dont il est aussi porte-parole : ce sont près 83 % des artistes du Québec qui sont dans la même situation.

La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Or, pas un sou des 33,5 millions de la cagnotte provinciale qui ira dans les poches de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) n’est prévu pour ces artistes. Le RAMRAM a dénoncé cette situation dans une lettre transmise le 8 juin  (Nouvelle fenêtre) à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et signée par plus de 1000 personnes.

Ce fonds est uniquement réservé aux entreprises culturelles. Malheureusement, nous ne sommes pas considérés comme comme des entreprises, bien qu’on soit incorporés et qu’on fonctionne exactement comme un producteur même si on ne produit que nous-mêmes , a résumé David Bussières en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse à l’émission Le 15-18.

Les artistes qui s’autoproduisent devront se contenter d’une toute petite part du gâteau, dont le reste ira à des producteurs qui sont déjà au sommet de la pyramide, résume David Bussières.

Le phénomène est déjà visible dans l’attribution du fonds d’aide dans le secteur musical. D’après les informations colligées par Catherine Richer, les 20 entreprises les plus importantes du secteur ont reçu 55 % des subventions gouvernementales lors de l’exercice financier 2019-2019 et les 95 autres ont dû se partager les 45 % restants.

Un secteur en plein chamboulement

Au cours des dernières années, les revenus de l’industrie musicale ont fondu en même temps que les ventes de disques, et les profits engrangés par l’écoute en continu n’arrivent pas à pallier ces pertes importantes. De plus en plus de musiciennes et musiciens se sont donc tournés vers l’autoproduction.

Les artistes ont voulu diversifier leurs sources de revenus en devenant propriétaires de leurs bandes maîtresses, donc de leurs propres chansons, ils récoltent aussi les droits relatifs à ça et les droits voisins , explique David Bussières.

Cela a aussi pour effet de professionnaliser les interprètes, compositeurs, compositrices et artistes du secteur musical, selon le musicien.

On devient gestionnaire de notre propre entreprise, on engage autant de gens et on est souvent aussi, sinon plus efficaces. David Bussières, porte-parole du RAM

Les arguments du RAMRAM se sont rendus jusqu’aux oreilles de la ministre Nathalie Roy, qui a convié des membres du regroupement lors d’une rencontre suivant la publication de leur lettre. Dans une nouvelle missive datée du 15 juin, le RAM a affirmé avoir senti de l’écoute et de la bonne volonté de la part du gouvernement et que de nouveaux programmes d’aide seraient annoncés en juin.

L’appel du RAMRAM a aussi trouvé un écho chez le directeur de cabinet de la ministre Nathalie Roy, Sandy Boutin. Celui qui a notamment fondé le Festival de musique émergente (FME) en Abitibi se dit sensible à cette question et a affirmé à la chroniqueuse Catherine Richer qu’il faudrait que les choses changent rapidement.

Ce n’est toutefois pas assez pour complètement rassurer un artiste comme François Plante, multi-instrumentiste à la pige et membre du RAMRAM .