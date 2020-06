À partir d’aujourd’hui, le jeudi 18 juin, les Néo-Écossais pourront un peu plus se rapprocher de leurs familles et amis, sans avoir à se soucier de la distanciation physique.

Jusqu’à 10 personnes pourront se rassembler et ces groupes n’ont pas à être mutuellement exclusifs. Nous éclatons la bulle , a affirmé le premier ministre de la province Stephen McNeil, jeudi midi. Vous pouvez maintenant obtenir ce câlin tant attendu de votre petit-enfant, votre parent ou votre ami proche , a-t-il ajouté.

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada

Bien que le groupe de 10 n’ait pas à être exclusif, la province encourage les citoyens à maintenir une constance dans leurs interactions sociales.

Les rassemblements de 50 personnes avec distanciation physique, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, sont maintenant permis.

La nouvelle limite s'applique aux événements sociaux, aux services religieux, aux sports et aux activités physiques, aux mariages et aux funérailles, ainsi qu'aux activités artistiques et culturelles telles que les pièces de théâtre, les spectacles de danse, les festivals et les concerts.

Une bulle entre provinces atlantiques prochainement

Pour l’instant, la directive de s’isoler lorsqu’on entre dans la province est maintenue.

Le premier ministre Stephen McNeil a toutefois réitéré son intention d’ouvrir les frontières de la province aux résidents des autres provinces atlantiques le plus rapidement possible.

Stephen McNeil affirme que la province dépend du tourisme et que l’ouverture aux autres Canadiens est nécessaire pour son économie. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Il affirme que des pourparlers avec ses homologues de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador sont toujours en cours et qu’une annonce pourrait être faite dans un avenir proche .

L’ouverture des frontières plus tard cet été

Il désire également ouvrir les portes de la province à tous les Canadiens plus tard cet été, vers la deuxième ou troisième semaine de juillet, sans que ceux-ci aient l’obligation de s’isoler pendant deux semaines.

Stephen McNeil affirme que la province dépend du tourisme et que l’ouverture aux autres Canadiens est nécessaire pour son économie. Nous avons besoin que les personnes retournent au travail, pour qu’ils puissent nourrir leurs familles et garder nos communautés vivantes .

Les structures de jeu, jusqu’à maintenant interdites aux enfants, devraient bientôt ouvrir. La municipalité régionale d’Halifax a publié un communiqué affirmant que des équipes s’affairent à retirer les bandes jaunes de sécurité autour des structures.

La province poursuit son déconfinement. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a permis la réouverture des restaurants, des bars, des gyms et des salons de coiffure le 5 juin.

Toujours aucun nouveau cas

Encore une fois, et pour une neuvième journée consécutive, la province n’annonce aucun nouveau cas de COVID-19. C’est grâce à tous ceux d’entre vous qui respectent les mesures de la santé publique et aussi parce que nous aplanissons la courbe , a affirmé le premier ministre.

Il y a toujours deux cas actifs en Nouvelle-Écosse, et les deux personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Mercredi, le laboratoire de microbiologie du centre de santé QEII d’Halifax a analysé 580 tests de dépistage.