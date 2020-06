Une offre culturelle du Festival de montgolfières de Gatineau malgré la pandémie

Malgré l’annulation de la mouture 2020 du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), ses organisateurs proposent une série d'activités estivales rassemblant des artistes comme Véronic Dicaire, Bleu Jeans Bleu et Ari Cui Cui, ainsi qu’une « surprise » réalisée en partenariat avec les Grands feux du Casino.

C'est un FMGFestival de montgolfières de Gatineau COVID-proof , souligne Sandra Cloutier, la directrice générale de l'événement. On a tous envie d'avoir du divertissement et une implication sociale et culturelle dans notre région.

L’émission Tout inclus, diffusée sur les ondes d'ICI RADIO-CANADA TÉLÉ, lancera les festivités le 6 juillet. Chaque semaine, l’animateur Jean-François Chevrier et son équipe recevront des d’artistes émergents de l’Outaouais.

Jean-François Chevrier, l'animateur de l'émission « Tout inclus ». Photo : Radio-Canada

Le 15 août, le FMGFestival de montgolfières de Gatineau s’associe aux Grands feux du Casino Lac-Leamy pour une surprise éclatante d’est en ouest de la ville . Je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit, on garde des surprises et on reviendra avec des détails à la mi-juillet , assure la directrice générale du FMGFestival de montgolfières de Gatineau .

Les feux d'artifice au-dessus d'Ottawa et de Gatineau en 2017 (archives) Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Un spectacle unique

Des artistes émergents de l’Outaouais et six artistes de renom, dont Véronic DiCaire, Matt Lang, Geneviève Leclerc et Patrice Bélanger, se réuniront pour un spectacle concept depuis le StudiOdyssée de la salle Odyssée. Le concert sera diffusé en direct sur le web le 21 août.

La chanteuse Véronique Dicaire sur scène (archives)

Ari Cui Cui présentera également son spectacle en ligne via le StudiOdyssée le 9 juillet à 19 h. Le 4 septembre, ce sera au tour du gala d’humour du FMGFestival de montgolfières de Gatineau . Le groupe musical Bleu Jeans Bleu sera de la partie.

Les spectacles seront présentés virtuellement pour répondre aux exigences de la santé publique, mais Mme Cloutier n'exclut pas d'ouvrir les salles au public si les autorités le permettent .

Claude Cobra et le groupe Bleu Jeans Bleu Photo : Marc-Étienne Mongrain

Pour ce qui est des montgolfières, le FMGFestival de montgolfières de Gatineau évalue toujours l’application des normes de la santé publique quant à la possibilité de reprendre les envolées et les vols en attaché au courant de l’été.

Plus de détails seront divulgués au cours des prochaines semaines. On travaille fort et rapidement , assure Mme Cloutier. La directrice générale souligne également qu'un événement comme le FMGFMG prend normalement un an de préparation .