Une simple pile à l'origine d'un début d'incendie

Les pompiers se sont rendus aux installations de la Société VIA sur la rue Provinciale, vers 9 h.

Un incendie s'était déclaré sur le convoyeur de matières recyclables, à l'étape du premier tri des matières. Après vérifications, le feu aurait été déclenché par une pile au lithium.

« Une pile au lithium, lorsqu'elle est en contact avec de l'air et est brisée et ouverte, elle s'enflamme automatiquement, donc c'est excessivement dangereux », explique Jean-Sébastien Daigle, directeur général de la Société VIA.

Personne n'a été blessé et l'incendie a pu être maîtrisé rapidement. N'empêche, le centre de tri a dû cesser ses activités pour la journée.

« C'est une journée perdue au complet. L'année passée, à peu près à pareille date, on avait un feu à peu près similaire au centre de tri de Lévis et puis à la fin du mois de mai, il y a un autre centre de tri au Québec qui a eu un feu qui aurait pu se terminer en feu majeur », ajoute M. Daigle.

Le directeur général indique qu'en cas de doute, mieux vaut s'abstenir de mettre les matières en question dans le bac de recyclage.