Fort taux de réponse pour le projet pilote Jouer dans ma rue à Gatineau

La Ville de Gatineau a reçu 471 demandes de citoyens désirant transformer leur rue en espaces de jeux libres sécuritaires pour les résidents.

Au total, 50 d'entre elles pourront se transformer en espace de jeux libre entre 9 h et 21 h. Les noms des rues sélectionnés ne sont pas encore connus.

Toutefois, lors de la Commission Gatineau, Ville en santé, la directrice par intérim du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés, Geneviève D’amour a indiqué jeudi qu’il y en aurait 18 à Gatineau, 12 à Hull, 11 à Aylmer, 4 à Masson-Angers et 2 à Buckingham .

Ces rues seront incluses dans un projet de règlement qui sera déposé très bientôt au conseil municipal , a-t-elle ajouté. Il devrait être adopté en juillet.

L'objectif est de favoriser un mode de vie actif et de permettre aux enfants et aux adultes au cœur d'enfant de découvrir ou de redécouvrir le plaisir du jeu dans la rue, et ce, en toute sécurité , peut-on lire sur le site internet de la Ville de Gatineau.

Parmi les demandes, 425 ont été étudiées, a indiqué Mme D’amour.

Nous avons reçu plusieurs demandes pour certaines rues. Geneviève D'amour, directrice par intérim du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés

Le Service de police de Gatineau a également procédé à l’analyse des demandes reçues pour s’assurer de la sécurité des citoyens et des enfants .

Les artères, les boulevards et les rues collectrices ont été rejetés d’emblée. Seules les rues ayant un tronçon de plus de 100 mètres sans courbes, parcs, zones scolaires ou commerces ont été considérées.