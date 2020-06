Les prix Juno dévoilés lors d’une cérémonie spéciale en ligne

Trois mois après l’annulation de la cérémonie des prix Juno pour cause de pandémie, les artistes et mélomanes du pays pourront assister à une remise de trophées virtuelle le 29 juin prochain.

Le gala soulignant l’excellence en musique canadienne qui devait se tenir le 15 mars à Saskatoon sera transmis sur le web grâce à la plateforme d’écoute sur demande gratuite CBC Gem  (Nouvelle fenêtre) , ainsi que sur les réseaux sociaux de la CBC.

Dès 19 h (HAE) , le public pourra découvrir qui mettra la main sur les trophées remis dans 42 catégories. Plusieurs artistes francophones seront à surveiller, dont la pianiste Alexandra Stréliski.

À écouter : Entrevue avec Alexandra Stréliski, en lice dans trois catégories aux Prix Juno

La musicienne est la seule artiste francophone à être citée dans les catégories de l’album de l’année et de la révélation de l’année, en plus d’être en lice pour le meilleur album instrumental grâce à son dernier opus, Inscape.

Les artistes du Québec dans la course

Plusieurs artistes de la Belle Province pourraient gagner une des statuettes remises le 29 juin. C’est le cas du musicien Patrick Watson, finaliste dans la catégorie du compositeur de l’année pour les chansons Broken, Dream for Dreaming et Here Comes the River, tirées de son dernier album, Wave.

La formation montréalaise Half Moon Run est en lice pour le Juno de l’album adulte alternatif de l’année pour sa dernière offrande, A Blemish in the Great Light.

Dominique Fils-Aimé, Révélation Radio-Canada 2019-2020 en jazz Photo : Radio-Canada

La Révélation Radio-Canada en jazz 2019-2020, Dominique Fils-Aimé, est nommée dans la catégorie de l'album vocal jazz de l’année pour Stay Tuned!, avec Elizabeth Shepherd, née à Winnipeg mais installée à Montréal depuis 2012.

Le trompettiste jazz Jacques Kuba Séguin est finaliste dans la catégorie de l'album jazz de l'année : solo, pour son album MiGrations.

Meilleur album francophone Après, Fred Pellerin

L’étrange pays, Jean Leloup

La nuit des longs couteaux, Koriass

La nuit est une panthère, Les Louanges

Tout ça pour ça, Loud

Deux musiciennes du Québec se retrouvent dans la catégorie de l'album classique de l'année : solo ou orchestre de chambre. L'altiste Marina Thibeault et la pianiste Marie-Ève Scarfone pourraient repartir avec les honneurs pour leur album Elles.

Les prestations au rendez-vous

Le public aura droit à des performances retransmises en direct de la part d’artistes comme la musicienne autochtone iskwē, le duo alt-pop Neon Dreams et l’ensemble bluegrass The Dead South.

Plusieurs personnalités défileront également pour présenter les prix. Le Montréalais et joueur des Raptors Chris Boucher, le comédien Andrew Phung et l’acteur Finn Wolfhard feront notamment partie de la fête.

Même si l’auditoire participera à la soirée depuis la maison, les gens sont invités à revêtir leurs plus beaux atours et à publier leurs photos sur les médias sociaux.