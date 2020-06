Les services de garde en milieu familial en grève à travers le Québec

Les parents qui profitent habituellement de ces services ne peuvent donc pas y conduire leur enfant pour la journée.

De Montréal à Saguenay, en passant par Québec, les 3000 membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) manifestent alors que les négociations doivent reprendre en soirée. L’entente collective entre les RSG et le gouvernement du Québec est échue depuis la fin mars 2019.

Les grévistes réclament notamment l'équité avec les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE), d’autant plus que plusieurs services de garde ont dû fermer leur porte au cours des derniers mois en raison de problèmes financiers.

Les responsables des services de garde en milieu familial ne sont pas rémunérées à l'heure. C'est le ministère qui leur verse une subvention pour qu'elles offrent ce service à leur domicile.

Le syndicat considère que ces services de garde ont été abandonnés par Québec et déplore une fermeture totale du gouvernement envers l’amélioration des conditions de travail des milliers de femmes qui composent le réseau .

Depuis le début de l'année, ce sont des centaines de services de garde qui ont fermé, déplore la porte-parole des RSG à la CSN , Karine Morisseau.

Les négociations entre le ministère et les organisations syndicales qui représentent des responsables de services éducatifs en milieu familial durent depuis plusieurs mois déjà.

Le syndicat représente environ 3200 RSG sur un total de près de 10 000 au Québec.

Parmi les garderies touchées par les moyens de pression, 32 se trouvent aux Îles-de-la-Madeleine, 79 en Gaspésie, 120 dans la région de Rimouski et 53 ailleurs au Bas-Saint-Laurent.

Mme Morisseau juge qu’une amélioration des conditions de travail est nécessaire pour freiner l'exode massif des RSG qui quittent le métier.

Les éducatrices disent devoir composer avec des offres sous l’inflation projetée au cours des prochaines années, dans un contexte où la pandémie entraîne de nouvelles dépenses et des exigences accrues pour les milieux de garde.

À Saguenay, elles étaient une cinquantaine de femmes à manifester dans une ambiance bon enfant, tout en respectant la distanciation physique et le port du masque.

Marie-Christine Boies, présidente régionale du syndicat et organisatrice de la manifestation, dénonce l’incohérence du gouvernement.

Le ministère [de la Famille] a essayé de nous soutenir au début de la COVID-19, il nous a qualifiés d’anges gardiens, mais pourquoi n’est-on plus capable d’avoir une reconnaissance alors que nous sommes encore dans la [pandémie]? Après, on n’aura pas plus de reconnaissance.

Marie-Christine Boies