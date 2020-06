Les élus ciblent les projets prioritaires pour la relance dans Rimouski-Neigette

La MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, la Ville de Rimouski, les députés Harold LeBel et Maxime Blanchette-Joncas ainsi que la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette estiment que plusieurs de ces projets pourraient être réalisés d'ici un an dans la région.

Projets jugés prioritaires à court terme : Agrandissement et réfection du Théâtre du Bic

Aménagement d'une bibliothèque municipale et scolaire à Saint-Valérien

Agrandissement et rénovation du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien

Réfection de la conduite d'amenée d'eau à Rimouski

Réaménagement du site du Canyon des portes de l'enfer

Relocalisation de la Coopérative Paradis

Réfection du port de Rimouski

Construction du poste de la Sûreté du Québec, à Rimouski

Les personnes ayant élaboré cette liste de priorités sollicitent maintenant l'aide du ministre provincial de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, afin de mener à bien ces projets en obtenant l'approbation de la part de Québec dont ils ont besoin pour pouvoir être concrétisés.

Le gouvernement a déjà accordé une aide financière à plusieurs de ces projets. C'est notamment le cas du Théâtre du Bic et de la réfection de la conduite d'amenée d'eau à Rimouski.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, explique que certains processus administratifs pourraient être accélérés pour permettre à ces projets d'être concrétisés rapidement.

Les projets qu'on a présentés, ce sont quelques éléments administratifs qui font que ça retarde. [...] Là, il faut mettre un peu de souplesse dans certaines méthodes. Harold LeBel, député de Rimouski

Il cite en exemple le processus d'obtention d'un certificat d'autorisation en environnement qui peut prendre jusqu'à 320 jours dans la région, selon lui. Dans d'autres régions, c'est 120 jours. C'est quoi le problème? , s'interroge-t-il.

Selon le président du conseil d'administration de la SOPER , Jean Pouliot, l'objectif de l'accélération de ces projets est de recréer une vitalité économique dans la région.

Un projet en attire un autre. Et surtout, un projet qui part va faire travailler un paquet de personnes. [...] Donc, l'argent va recommencer à rouler à nouveau. Jean Pouliot, président du conseil d'administration de la SOPER

En remettant des gens au travail, il estime que les Bas-Laurentiens se remettront à consommer plus rapidement, ce qui créera de la richesse au niveau local.

D'autres projets pouvant se réaliser dans les 12 à 24 prochains mois ont aussi été identifiés.

On y retrouve notamment la construction d'habitations à loyer modique à Saint-Eugène-de-Ladrière, celle de la Maison des aînés de Rimouski et celle du Lab-École, l'école décentralisée de médecine à Rimouski et la concrétisation du projet de stade multisports.

Demande d'accélération dans les processus de consultations publiques

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a profité du lancement de ce plan de relance économique de la MRC de Rimouski-Neigette pour demander à ce que les règles entourant les consultations publiques mises en place en raison de la pandémie soient assouplies.

Selon le maire, le fait de devoir tenir des consultations publiques par écrit ralentit le cheminement de certains projets de près d'un mois et demi.

Les députés provincial et fédéral, le vice-président de la chambre de commerce, le président du conseil d'administration de la SOPER, le maire de Rimouski et le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette ont présenté un plan de relance de l'économie régionale via la concrétisation de grands projets. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il estime que les technologies disponibles aujourd'hui ont prouvé leur efficacité au cours des dernières semaines et qu'elles pourraient être employées pour accélérer le processus de consultation.

Permettons des consultations par vidéoconférence. Et là, ça va faire toute la différence. Et cette modification-là, ça a été fait par décret. Ça peut être défait par décret. Ça peut se faire maintenant. Marc Parent, maire de Rimouski

Marc Parent ajoute que certains projets qui devaient se concrétiser en 2020 devront potentiellement attendre à 2021 pour connaître un dénouement en raison de la prolongation de ces délais.

Avec la collaboration de Julie Tremblay