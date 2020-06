Des messages vocaux de 140 secondes bientôt ajoutés à Twitter

Cette option devrait être offerte dans les prochaines semaines dans la version iPhone de l'application Twitter et permettra d'enregistrer jusqu'à 140 secondes de son. C'est ce qu'ont révélé Maya Patterson, chargée du développement des nouveaux produits, et Rémy Bourgoin, responsable des programmes informatiques, dans un billet de blogue.

La limite de 140 secondes rappelle le Twitter des origines, lorsqu'il s'agissait du nombre maximum de caractères pour un message sur le réseau, mais il sera possible d'enregistrer des messages plus longs. Les messages se déploieront automatiquement dans un fil de discussion (thread).

Capture d'écran de ce à quoi va ressembler la nouvelle fonctionnalité mise en place par Twitter. Photo : Twitter

Les messages sonores apparaîtront dans le fil habituel avec les messages Twitter classiques.