Génération COVID : pas facile d’avoir 17 ans en 2020

Élora Boulard a 16 ans. Sa maman m’avait écrit, fin avril, pour me signaler que sa fille s’était donné le projet de documenter à l’aide de sa caméra – elle aime la photographie – cette fin d’année scolaire si singulière.

Un sujet de reportage? J’ai dit oui tout de suite.

Et devant son école, le Pensionnat du Saint-nom-de-Marie, lorsque je l’ai rencontrée la première fois début mai alors qu’elle allait récupérer ses affaires le coeur lourd et l'oeil humide, j’ai pensé à cette chanson de Brel, écrite en 1977 sur fond de crise en Irlande, où des gens mouraient dans d’horribles brutalités, mais à côté des crises, il y a tant de grandes peines d’humains qui bouleversent.

Élora et une amie pour une dernière fois dans leur classe. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce jour de mai, il fait froid. Les adolescentes défilent les unes après les autres avec leurs 17 ans déroutés dans des sacs de plastique. J’ai beaucoup pleuré, me confie Élora. Je prends des marches le soir avec mes amies et on pleure. Ça a vraiment été un gros deuil , soupire, encore aujourd’hui, la jeune femme.

Elle évoque ces grands moments de désoeuvrement dans un printemps gris. En confinement, j’avais beaucoup de temps pour penser à ça. Mon secondaire 5 qui se termine en queue de poisson. Mon entrée au cégep qui va se faire de façon virtuelle, entrer dans un nouveau milieu, entamer une nouvelle étape. C’est poche de vivre ça en ligne.

Élora a aussi beaucoup vécu d’inquiétude pour son été : Je me demandais si le camp de jour où je travaille l’été allait ouvrir .

Le 23 juin, elle aurait eu son bal. Je ne suis pas le genre de fille qui aime se maquiller ou magasiner, mais j’avais trouvé la robe parfaite pour moi, une longue robe noire avec de la dentelle! , dit l’adolescente doucement. Elle me raconte qu’elle la regarde, cette robe-symbole, chaque fois qu’elle va chercher quelque chose dans sa garde-robe et que ça lui rappelle que jamais elle n’aura vécu ce qu’elle attendait de vivre depuis son secondaire 1.

Même si c’est juste une robe, c’est la robe que j’aurais portée pour conclure cinq années de ma vie . Élora

D’ailleurs, elle en a marre de se faire dire par des adultes : "Oui, mais pense à ça. Tu as vécu un moment historique." Moi, j’aurais préféré qu’on soit une cohorte normale! Je ne tire aucune gloire à être dans la génération coronavirus .

À juste titre, Élora me rappelle qu’un bal ce n’est pas Noël ou un anniversaire et que ça n’arrive qu’une seule fois dans une vie. Élora Boulard a suivi un cursus particulier. Elle était dans une classe qui se consacrait 5 heures par jour à la danse. Les pointes, les courbatures, l’entraînement, ça tisse des liens.

Elle aime aussi faire de la photo, documenter le réel. Elle a voulu conjurer le sort extraordinaire de sa cohorte en faisant des photos de ses camarades de classe, en robe de bal sur leurs balcons. Un album unique de secondaire 5 qui lui a fourni un projet, quelque chose pour occuper ce trop de temps.

Élora prend en photo une de son amie Sarah-Septembre Lavoie-Fortin en tenue de soirée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En cette fin juin, Élora Boulard respire un peu mieux. Elle entrera au cégep en médias. Elle pourra travailler dans un camp d’été, un bal sera organisé en octobre. Mais ce n’est pas pareil .

En début de semaine, elle est allée récupérer son album, le vrai. Celui dans lequel on trouve des photos et des petits textes destinés à être relus à mesure que les rides s’installeront. Dans celui qui lui est consacré, on peut lire : Élora, toujours de bonne humeur, 5 ans d’intenses sourires et de fous rires .

Élora me dit à quel point elle était heureuse de voir ses amies. J’aime beaucoup mes parents, mais à mon âge les amis, c’est vraiment important. Je les aime mes amies. Et je ne veux pas les voir tristes. Ça m’a beaucoup inquiétée tout ça .

Bien sûr il y a nos défaites et puis la mort qui est tout au bout... mais voir un ami pleurer.