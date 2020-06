Une application de traçage sera disponible au Canada début juillet

L'application a été développée par le Service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l’Ontario, a précisé le premier ministre canadien. Elle sera d'abord testée en Ontario.

Il ne sera pas obligatoire de télécharger cette application, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible , a plaidé le premier ministre.

Selon M. Trudeau, toute personne qui sera déclarée positive à la COVID-19 pourra à terme être invitée à télécharger l'application par un professionnel de la santé.

Le cas échéant, l'application pourra utiliser des données anonymisées de son appareil mobile pour informer toute personne qui a aussi l'application qu'elle a été en contact avec une personne qui a contracté la maladie.

L'utilisateur qui recevra cette notification saura conséquemment qu'il devrait subir un test de dépistage à son tour, peu importe où le contact a eu lieu au pays.

Selon M. Trudeau, il reste encore à s'assurer que le tout sera bien coordonné avec les responsables de la santé publique des provinces.

Aucun renseignement personnel ne sera recueilli ou partagé, et aucun service de localisation ne sera utilisé. La vie privée des Canadiens sera respectée. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau espère que la moitié de la population canadienne téléchargera l'application, mais affirme qu'elle sera utile, peu importe le nombre d'utilisateurs qui le feront.

Shopify a précisé par la suite que l'application a été développée bénévolement par des employés de la firme, mais qu'elle appartient bel et bien au gouvernement canadien, qui va la gérer.

Elle a été développée à partir de COVID Shield, un outil qui est basé sur une technologie de notification d’exposition fournie par les géants américains Apple et Google.

L'Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila) avait déjà fait savoir il y a un mois qu'Ottawa n'avait pas retenu son application de traçage, baptisée COVI.

Trudeau déçu de l'échec du Canada à l'ONU

Le premier ministre a par ailleurs profité de l'occasion pour admettre qu'il est déçu que le Canada ait échoué à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.

C’est certain que ce n’est pas le résultat que j’aurais espéré, mais les partenariats, le travail qu’on a fait, l’engagement qu’on a eu au cours des dernières années va certainement continuer dans les années à venir , a-t-il dit.

Selon Justin Trudeau, le fait que la campagne canadienne se soit mise en branle presque cinq ans après celle de l'Irlande et de la Norvège a pu jouer un rôle dans le résultat final.

On a regagné beaucoup de terrain, mais finalement, ça a été trop de recul pour pouvoir l’avoir et c’est sûr que c’est une déception. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau a assuré que le Canada continuera à défendre le multilatéralisme dans un moment de turbulence et d’incertitude à l’échelle nationale .

Plus de détails suivront.